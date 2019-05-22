 Зеленський оглянув позиції українських військ на Луганщині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Зеленський оглянув позиції українських військ на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський уперше відвідав передові позицій українських військ на Луганщині.

Українські військові на Донбасі під час перегляду передвиборчих дебатів за участі Володимира Зеленського та Петра Порошенка

Українські військові на Донбасі (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, під час робочої поїздки до Луганської області оглянув позиції українських військових у Станиці Луганській і Щасті. Про це повідомляє його прес-служба.

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"Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", - зазначється у повідомленні. У прес-службі також зазначили, що у Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження та у бліндажах.

Оглянувши побутові умови, в яких перебувають військовослужбовці, Зеленський наголосив на необхідності поліпшення забезпечення. "Умови для військових, які захищають Україну, мають бути нормальними", - сказав він.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь командувача Операції об'єднаних сил Олександра Сирського та провів із ним нараду за участі начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 травня, він призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Руслан Хомчак народився в 1967 році, має звання генерал-лейтенанта ЗСУ учасник бойових дій на Донбасі, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ. Із лютого 2017 року і до призначення начальником Генштабу ЗСУ обіймав посаду головного інспектора міністерства оборони.

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