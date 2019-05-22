Зеленський оглянув позиції українських військ на Луганщині

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 27 травня, під час робочої поїздки до Луганської області оглянув позиції українських військових у Станиці Луганській і Щасті. Про це повідомляє його прес-служба.

"Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", - зазначється у повідомленні. У прес-службі також зазначили, що у Станиці Луганській президент побував на передовій, зокрема на посту спостереження та у бліндажах.

Оглянувши побутові умови, в яких перебувають військовослужбовці, Зеленський наголосив на необхідності поліпшення забезпечення. "Умови для військових, які захищають Україну, мають бути нормальними", - сказав він.

Крім того, Зеленський заслухав доповідь командувача Операції об'єднаних сил Олександра Сирського та провів із ним нараду за участі начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака.

Нагадаємо, що у вівторок, 21 травня, він призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил України замість звільненого з цієї посади Віктора Муженка. Відповідні укази оприлюднено на сайті глави держави.

Руслан Хомчак народився в 1967 році, має звання генерал-лейтенанта ЗСУ учасник бойових дій на Донбасі, екс-начальник штабу Сухопутних військ ЗСУ. Із лютого 2017 року і до призначення начальником Генштабу ЗСУ обіймав посаду головного інспектора міністерства оборони.