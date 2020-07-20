 Зеленський обговорив з Путіним припинення вогню на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.07.2020

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Зеленський обговорив з Путіним припинення вогню на Донбасі

Володимир Зеленський та Володимир Путін провели телефонну розмову щодо припинення вогню на Донбасі. При цьому президент РФ заявив, що проведення місцевих виборів в Україні в 2020 році суперечить мінським угодам.

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Володимир Путін та Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 липня, провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. Вони обговорили виконання домовленостей, досягнутих під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року в Парижі.

Співрозмовники привітали досягнення домовленості щодо повного та всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі, який має початися з 27 липня. Путін підтримав цю домовленість, повідомили в офісі Зеленського. Глави держав також погодилися з необхідністю термінової реалізації додаткових заходів з підтримки режиму припинення вогню на Донбасі. 

У Кремлі, своєю чергою, повідомили, що співрозмовники обговорили необхідність підвищення ефективності переговорних зусиль у рамках мінської контактної групи. "Дана позитивна оцінка погодженням на засіданні групи 22 липня додаткових заходів з припинення вогню, які набирають чинності з 27 липня. Акцентована важливість безумовного дотримання цих домовленостей учасниками конфлікту", - повідомили в Кремлі.

Президенти також обговорили деталі взаємодії в частині розмінування, розведення сил і засобів та відкриття нових КПВВ на лінії дотику, діяльності СММ ОБСЄ, а також забезпечення доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб.

Путін незадоволений постановою про місцеві вибори в Україні

Під час телефонної розмови Зеленський та Путін обговорили закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, який перебуває на розгляді у політичній підгрупі ТКГ, та закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України, повідомив Офіс президента України.

Своєю чергою Володимир Путін охарактеризував ухвалену 15 липня українським парламентом постанову про проведення місцевих виборів у 2020 році як таку, що суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання. Також він висловив "серйозне занепокоєння" через недавні заяви високопоставлених офіційних осіб України про неприйнятність низки положень "Комплексу заходів" (мінських домовленостей. - Ред.) і необхідність його перегляду.

Зеленський також порушив питання звільнення кримського татарина Руслана Сулейманова у зв'язку з трагічною загибеллю його трирічного сина. Окрім того, він наголосив на необхідності подальших практичних кроків у питанні звільнення утримуваних українських громадян, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, а також в РФ.

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