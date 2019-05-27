 Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.07.2019

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Новини

Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом

Під час зустрічі в Канаді з першим заступником директора-розпорядника МВФ президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада хоче і надалі співпрацювати з фондом.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ) залишається пріоритетом для української влади. Про це Зеленський сказав у вівторок, 2 липня, під час зустрічі у Торонто з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном.

"Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому", - цитує Зеленського прес-служба українського президента.

Він зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки що замало. Приміром, Зеленський констатував, що сьогодні економіка України зростає на 2-3 відсотка на рік, але цього замало, тому що суспільство вимагає більшого.

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Зеленський визнав, що важливим завданням для української влади є економічний розвиток. На тлі цього він запевнив свого співрозмовника, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток. Йдеться насамперед про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, велику приватизацію і ринок землі. Він також повідомив про скасування понад 160 застарілих указів, які чинили тиск на бізнес.

Так само Зеленський висловив сподівання, що Верховна Рада наступного скликання, яку обиратимуть на позачергових парламентських виборах 21 липня, ухвалюватиме реформаторські закони.

Як повідомлялося, наприкінці травня цього року український бізнесмен Ігор Коломойський висловився в своєму інтерв'ю для ділового видання Financial Times за необхідність оголошення Україною дефолту за своїм суверенним боргом. Ця пропозиція викликала дуже запеклі суперечки серед українських політиків та експертів, адже Коломойський вважається близьким до Зеленського.

4 червня президент Володимир Зеленський запевнив, що чутки про дефолт України "не мають нічого спільного" з офіційною позицією президента.

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