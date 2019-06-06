 Зеленський: Ми постійно говоримо з жителями непідконтрольного Донбасу | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 05.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Україна

Зеленський: Ми постійно говоримо з жителями непідконтрольного Донбасу

У інтерв'ю DW український президент розповів про наступні кроки Києва з урегулювання конфлікту на Донбасі, контакт із жителями непідконтрольних територій та очікування від Заходу.

Президент України Володимир Зеленський у Краматорську

Президент України Володимир Зеленський у Краматорську

У п'ятницю, 5 липня, президент України Володимир Зеленський представив у Краматорську нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Кореспондент DW поставив Зеленському кілька запитань щодо перспектив мирного врегулювання на Донбасі, спроб знайти спільну мову із населенням непідконтрольних українській владі територій і західної підтримки Києву після повернення російської делегації до ПАРЄ.

DW: Пане президенте, у Станиці Луганській відбулося розведення сил. Яким буде наступний крок до миру?

Володимир Зеленський: Наступний крок - у Мінську, у форматі тристоронньої групи (Тристоронньої контактної групи. - Ред.) будуть зустрічатися і говорити про те, аби був демонтаж бетонних споруд, які розташовані з двох боків. На останньому "Мінську" обговорювалось, який потрібен для цього термін. Наша сторона була готова за добу все зробити - ми все для цього зробили. Та сторона сказала, що їм потрібно від восьми до десяти днів. Ми готові до того, аби з їхнього боку був сигнал і одночасно це відбулося. Наступне питання буде порушуватися, я сподіваюся, про обмін ув'язненими, військовополоненими.

DW.COM

Як Ви збираєтеся налагодити спілкування із українцями по інший бік від лінії розмежування?

Потрібно весь час із ними говорити. Ми постійно з ними говоримо, ми туди надсилаємо сигнали. Ми говоримо про те, що ми усі - українці, ми усі із ними однакові. Ми готові робити усе, що написано у мінських угодах. Ви знаєте прекрасно, що ані моя команда, ані я - ми не підписували цей "Мінськ", але ми готові йти за пунктами до виконання усіх мінських домовленостей для того, аби, нарешті, у нас був мир.

До них ще можна достукатися?

Це комплексне, складне питання. Я думаю, що багато (мешканців непідконтрольних Україні районів Донбасу. - Ред.) нас чують. Я впевнений у цьому чи, скажімо так, хотів би у це дуже сильно вірити. Ми будемо це робити наскільки зможемо довго, максимально.

Після повернення Росії до Парламенської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ви ще відчуваєте підтримку Європи?

Я зустрічався і говорив із канцлеркою Німеччини пані (Анґелою. - Ред.) Меркель, із президентом (Франції Еммануелем. - Ред.) Макроном і зараз - із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Усі говорять про те, що будуть нас максимально підтримувати. Я дуже сподіваюсь, що будуть якісь не просто слова, тому що із ПАРЄ ми з Вами бачили, що сталося - це вже були не слова, це були реальні вчинки. Я дуже сподіваюсь, що з їхнього боку будуть все ж вчинки більш серйозні - не просто на словах підтримувати Україну, а будуть реальні дії. Ну а що залишається? Якщо ми хочемо закінчити цю війну - а ми дуже хочемо - дипломатичним шляхом, то тоді інших шансів в нас немає. Те, про що ми вже домовилися, я сподіваюсь, що це не зірве інша сторона. Ми домовилися про те, що перша зустріч у "нормандському форматі" після довгого мовчання буде 12 липня.

Поки вони тримають своє слово?

Подивимось.

Дивитись відео 03:22

Зеленський про розведення сил на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ (05.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський про розведення сил на Донбасі і повернення Росії в ПАРЄ (05.07.2019)  

Також за темою

Minsk Martin Sajdik OSZE Interview

Зайдік: Суперечки про скасування "блокади" ОРДЛО виникли через непорозуміння 06.06.2019

Питання про зняття "блокади" непідконтрольних Києву районів Донбасу порушили самі представники ОРДЛО та підтримала в загальній формі російська сторона, каже спецпредставник ОБСЄ на переговорах у Мінську Мартін Зайдік.

Minsk Verhandlungen Ostukraine Kutschma

Засідання ТКГ у Мінську: зняття блокади з ОРДЛО та нове перемир'я 05.06.2019

До 19-го червня Тристороння контактна група має розробити пропозиції щодо перемир'я на Донбасі, заявив представник України Леонід Кучма. В ОБСЄ позитивно поставилися до пропозиції Києва щодо зняття блокади з ОРДЛО.

Ukraine Gefangenenaustausch in Schtschastja

Київ: Координатор ОБСЄ відвідає українських полонених у "ДНР/ЛНР" 31.07.2017

Сторони конфлікту на Донбасі в рамках Тристоронньої контактної групи домовились про відвідини координатором ОБСЄ українських військовополонених на непідконтрольній Києву частині Донбасу, заявила Ірина Геращенко.

Реклама

Докладно

Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю DW у Краматорську

Зеленський очікує від Європи "реальних дій"

В інтерв'ю DW Зеленський заявив, що для досягнення миру на Донбасі необхідні реальні вчинки західних партнерів.  

Німецькі компанії суттєво збільшили інвестиції в Росію

Німецькі компанії на третину збільшили інвестиції в Росію

У першому кварталі 2019 року німецькі компанії інвестували у Росію 1,8 мільярда євро, що на третину більше, ніж торік.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  