Зеленський: Ми постійно говоримо з жителями непідконтрольного Донбасу

У п'ятницю, 5 липня, президент України Володимир Зеленський представив у Краматорську нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка. Кореспондент DW поставив Зеленському кілька запитань щодо перспектив мирного врегулювання на Донбасі, спроб знайти спільну мову із населенням непідконтрольних українській владі територій і західної підтримки Києву після повернення російської делегації до ПАРЄ.

DW: Пане президенте, у Станиці Луганській відбулося розведення сил. Яким буде наступний крок до миру?

Володимир Зеленський: Наступний крок - у Мінську, у форматі тристоронньої групи (Тристоронньої контактної групи. - Ред.) будуть зустрічатися і говорити про те, аби був демонтаж бетонних споруд, які розташовані з двох боків. На останньому "Мінську" обговорювалось, який потрібен для цього термін. Наша сторона була готова за добу все зробити - ми все для цього зробили. Та сторона сказала, що їм потрібно від восьми до десяти днів. Ми готові до того, аби з їхнього боку був сигнал і одночасно це відбулося. Наступне питання буде порушуватися, я сподіваюся, про обмін ув'язненими, військовополоненими.

Як Ви збираєтеся налагодити спілкування із українцями по інший бік від лінії розмежування?

Потрібно весь час із ними говорити. Ми постійно з ними говоримо, ми туди надсилаємо сигнали. Ми говоримо про те, що ми усі - українці, ми усі із ними однакові. Ми готові робити усе, що написано у мінських угодах. Ви знаєте прекрасно, що ані моя команда, ані я - ми не підписували цей "Мінськ", але ми готові йти за пунктами до виконання усіх мінських домовленостей для того, аби, нарешті, у нас був мир.

До них ще можна достукатися?

Це комплексне, складне питання. Я думаю, що багато (мешканців непідконтрольних Україні районів Донбасу. - Ред.) нас чують. Я впевнений у цьому чи, скажімо так, хотів би у це дуже сильно вірити. Ми будемо це робити наскільки зможемо довго, максимально.

Після повернення Росії до Парламенської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Ви ще відчуваєте підтримку Європи?

Я зустрічався і говорив із канцлеркою Німеччини пані (Анґелою. - Ред.) Меркель, із президентом (Франції Еммануелем. - Ред.) Макроном і зараз - із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Усі говорять про те, що будуть нас максимально підтримувати. Я дуже сподіваюсь, що будуть якісь не просто слова, тому що із ПАРЄ ми з Вами бачили, що сталося - це вже були не слова, це були реальні вчинки. Я дуже сподіваюсь, що з їхнього боку будуть все ж вчинки більш серйозні - не просто на словах підтримувати Україну, а будуть реальні дії. Ну а що залишається? Якщо ми хочемо закінчити цю війну - а ми дуже хочемо - дипломатичним шляхом, то тоді інших шансів в нас немає. Те, про що ми вже домовилися, я сподіваюсь, що це не зірве інша сторона. Ми домовилися про те, що перша зустріч у "нормандському форматі" після довгого мовчання буде 12 липня.

Поки вони тримають своє слово?

Подивимось.