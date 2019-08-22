Зеленський: Маємо завершити війну дипломатичним шляхом

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю, 13 вересня, на 16-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, наголосив, що необхідно завершити війну на Донбасі і повернути всі українські території дипломатичним шляхом.

"Ті, хто відважно захищає Україну, повинні повернутися переможцями. Ми маємо завершити війну і повернути свої території. Але я неодноразово говорив, що єдиний шлях до цього - дипломатія", - заявив Зеленський, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому Зеленський закликав зарубіжних партнерів не змінювати позицію щодо санкцій щодо Російської Федерації за агресію проти України та окупацію частини її території, оскільки санкції є дієвим засобом дипломатії.

"Санкції - це потужна та дієва зброя дипломатії. Я не втомлююся повторювати всім нашим світовим партнерам, які нам допомагають, спасибі їм, але іноді вони думають про зняття санкцій: "Ви втрачаєте гроші, серйозно? Але вибачте, ми втрачаємо людей", - зазначив Зеленський.

Про наступний етап обміну полоненими

Зеленський також повідомив, що українська сторона готує нові списки на наступний етап обміну утримуваних осіб із Росією.

"Наразі ми говоримо про наступний етап після наших політв'язнів, моряків. Відверто скажу, що ми готуємо інші списки й очікуємо наступного етапу обміну", - зазначив президент України.

Миротворці на Донбасі

Торкнувшись питання миротворців на Донбасі, президент зазначив, що місію може бути розгорнуто лише на українсько-російському державному кордоні, і застеріг від реалізації сценарію Абхазії або Придністров'я в українському регіоні.

"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я знаю, що в минулій владі обговорювалися ці питання і структури, як впровадити миротворчу місію. Я обережний, тому що не хочу, щоб на Донбасі був сценарій Абхазії або було Придністров'я", - заявив Зеленський.

При цьому президент України заявив, що він "із задоволенням" погодиться на варіант розгортання миротворців на кордоні України та Росії.

Про можливу зустріч з Трампом

Президент України повідомив, що очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом або до проведення Генасамблеї ООН, або після неї.

"По-перше, впевнений, що у нас вийде (зустрітися з Трампом - Ред.), тому мене запросили. Наразі погоджують наші дипломатичні радники дату", - зазначив він, висловивши впевненість, що зустріч відбудеться найближчим часом, уже у вересні.

Він також запевнив у добрих стосунках із Трампом. За словами Зеленського, у нього було кілька розмов з Трампом і "загалом поки що все дуже добре". "Він мене постійно вітав з якимись перемогами", - додав президент України.

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