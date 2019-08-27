 Зеленський зустрівся з Коломойським | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.09.2019

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Новини

Зеленський зустрівся з Коломойським

На зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесменом Ігорем Коломойським йшлося й про енергетичну сферу, повідомили в Офісі президента України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським у Києві. Про проведення зустрічі в вівторок, 10 вересня, поінформувала пресслужба Офісу президента України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Як повідомляється, під час зустрічі в Офісі президента сторони "обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу".

На оприлюднених пресслужбою Зеленського фотографіях видно, що на зустрічі також були присутні глава Офісу президента Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший помічник президента Сергій Шефір та інші.

Як повідомлялося, експрезидент України Петро Порошенко раніше називав Зеленського  "маріонеткою Коломойського".Зокрема після оголошення екзитполів про результати першого туру виборів президента Порошенко сказав, що вийшов у другий тур із "маріонеткою Коломойського". 

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