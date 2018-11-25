Зеленський заявив про скасування військового параду до Дня незалежності

Президент України Володимир Зеленський оголосив про рішення скасувати проведення військового параду з нагоди Дня незалежності України 24 серпня цього року. Про це Зеленський заявив у вівторок, 9 липня, у відеозверненні, оприлюдненому на його сторінці в соціальній мережі Facebook.

За словами Зеленського, військовий парад з нагоди Дня незалежності України - "помпезний і точно недешевий" захід. "Мені здається, що замість параду краще ці гроші виділити нашим героям, нашим військовим. І ми ухвалили рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим: це солдати строкової служби, курсанти, сержанти, офіцери, всі. І обов'язково військові, які виконують завдання в зоні проведення Операції Об'єднаних сил", - запевнив президент України.

Утім, це рішення не означає, що святкувань до Дня незалежності не буде. "Вшановувати наших героїв ми будемо, святкувати День незалежності ми будемо. Але буде новий формат", - пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року в Києві відбувся наймасштабніший військовий парад з 2013 року. У ньому взяли участь близько 4,5 тисячі військовослужбовців з 24 підрозділів. Були представлені не лише Збройні сили України, а також бійці Нацгвардії, Служби безпеки, МВС, ДСНС, службовці податкової та прикордонної служб України. Вдруге в українському параді взяли участь військові країн НАТО.