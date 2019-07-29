 Зеленський запропонує Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2019

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Новини

Зеленський запропонує Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора

На посаду очільника ГПУ буде висунутий заступник глави офісу президента Руслан Рябошапка, повідомив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв. Між тим генпрокурор Юрій Луценко написав заяву про відставку.

Володимир Зеленський та Руслан Рябошапка

Володимир Зеленський та Руслан Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський запропонує заступника глави офісу президента Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора України. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив народний депутат України від "Слуги народу" Микита Потураєв. За його словами, главою Служби безпеки України буде призначений Іван Баканов.

Тим часом генеральний прокурор Юрій Луценко підписав заяву на ім'я президента Зеленського про звільнення з посади. Про це повідомила прессекретарка Луценка Лариса Сарган.

Юрій Луценко обіймав посаду генпрокурора з травня 2016 року. Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється з нею президентом України за згодою Верховної Ради. Про свій намір звільнити Луценка з посади президент  Зеленський оголосив ще 21 квітня, щойно стали відомі дані національного екзитполу на виборах глави держави. Тоді Зеленський зазначив, що "Луценко - це стара команда".

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Президент Володимир Зеленський вносить в парламент подання на звільнення очільника ГПУ Юрія Луценка через його освіту, повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка. (11.06.2019)

Український президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Руслана Рябошапку "крутим фахівцем" і розглядає його як наступника Юрія Луценка на посаді генпрокурора. (23.07.2019)

Під час своєї інавгураційної промови в парламенті в травні Зеленський звернувся до Ради з вимогою звільнити Луценка. У червні президент вніс до Верховної Ради уже офіційне подання на надання згоди на звільнення генпрокурора. А 23 липня заявив, що розглядає заступника голови офісу президента України Руслана Рябошапку як одного із кандидатів у наступники Луценка на посаді генпрокурора України.

Руслан Рябошапка у минулому довгий час працював у структурах міністерства юстиції України, обіймав посаду заступника міністра юстиції України, був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.

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Генпрокурор Луценко: обіцяв у відставку, а пішов у відпустку (23.07.2019)

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Генпрокурор Луценко: обіцяв у відставку, а пішов у відпустку (23.07.2019)  

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Український президент Володимир Зеленський заявив, що вважає Руслана Рябошапку "крутим фахівцем" і розглядає його як наступника Юрія Луценка на посаді генпрокурора.

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Генпрокурору Юрію Луценку неймовірно щастить. Він хоч і каже, що не чіпляється за владу, щоразу вдало уникає відставки. То своя ж коаліція не підтримує звільнення, то умови і час відставки сам генпрокурор змінює.

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