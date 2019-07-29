Зеленський запропонує Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора

Президент України Володимир Зеленський запропонує заступника глави офісу президента Руслана Рябошапку на посаду генерального прокурора України. Про це у четвер, 29 серпня, повідомив народний депутат України від "Слуги народу" Микита Потураєв. За його словами, главою Служби безпеки України буде призначений Іван Баканов.

Тим часом генеральний прокурор Юрій Луценко підписав заяву на ім'я президента Зеленського про звільнення з посади. Про це повідомила прессекретарка Луценка Лариса Сарган.

Юрій Луценко обіймав посаду генпрокурора з травня 2016 року. Генеральний прокурор України призначається на посаду і звільняється з нею президентом України за згодою Верховної Ради. Про свій намір звільнити Луценка з посади президент Зеленський оголосив ще 21 квітня, щойно стали відомі дані національного екзитполу на виборах глави держави. Тоді Зеленський зазначив, що "Луценко - це стара команда".

Під час своєї інавгураційної промови в парламенті в травні Зеленський звернувся до Ради з вимогою звільнити Луценка. У червні президент вніс до Верховної Ради уже офіційне подання на надання згоди на звільнення генпрокурора. А 23 липня заявив, що розглядає заступника голови офісу президента України Руслана Рябошапку як одного із кандидатів у наступники Луценка на посаді генпрокурора України.

Руслан Рябошапка у минулому довгий час працював у структурах міністерства юстиції України, обіймав посаду заступника міністра юстиції України, був членом Національного агентства з питань запобігання корупції.