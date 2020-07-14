Зеленський запропонував на посаду глави НБУ керівника "Укргазбанку"

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді призначити голову правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Національного банку. Про це йдеться у проєкті постанови № 3387, зареєстрованому в Раді в середу, 15 липня, повідомляє агенція "Українські новини".

Кирило Шевченко народився в 1972 році. Закінчив Харківський державний економічний університет за спеціальністю економіст. До вересня 1995 був провідним економістом сектора кредитних ресурсів кредитного відділу акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

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З жовтня 1995 по грудень 2006 року працював на різних посадах в банку "Фінанси та Кредит". Дійшов до першого заступника голови правління.

З грудня 2006 по травень 2009 року був головою правління Державної іпотечної установи.

З травня по вересень 2009 року був радником прем'єр-міністра.

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З вересня 2009 по квітень 2010 року був першим заступником голови правління "Укргазбанку". З квітня по грудень 2011 року обіймав посаду голови правління АТ "Українська Стратегічна Група". З травня 2012 по серпень 2014 року був радником секретаріату голови ПАТ "Державний ощадний банк України". З 28 травня 2015 року Кирила Шевченка за результатами відкритого конкурсу обрано головою правління "Укргазбанку".

Нагадаємо, 1 липня попередній голова НБУ Яків Смолій оголосив, що написав та подав президенту України заяву про звільнення у зв'язку з відставкою за власним бажанням. Він пояснив це тим, що протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. 3 липня парламент звільнив Смолія. Обов'язки голови НБУ до призначення нового керівника виконує перша заступниця голови Катерина Рожкова.

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У МВФ наголосили на здобутках Національного банку України під керівництвом Якова Смолія та заявили про очікування, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.