 Зеленський: Голодомор для України є геноцидом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.01.2020

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Зеленський: Голодомор для України є геноцидом

Український президент Володимир Зеленський висловив переконання, що надалі все більше країн визнаватимуть Голодомор геноцидом українців.

Kiew Selenskij Briefing Trilaterale Kontaktgruppe (picture-alliance/NurPhoto/S. Kharchenko)

Голодомор в Україні 1932-1933 років є геноцидом, а не соціальною або економічною трагедією, як хтось намагається її зобразити, заявив президент України Володимир Зеленський. "Багато країн визнали, що Голодомор - це геноцид. І я знаю, що Ізраїль розуміє це і розуміє, що Україна визнала Голокост геноцидом. Для України це не соціальна чи економічна трагедія. Це геноцид. Мільйони українців були знищені", - сказав він в інтерв'ю виданню The Times of Israel, опуліковане у неділю, 19 січня. Стаття вийшла під назвою "Серйозна людина: Зеленський намагається вирішити питання про темне минуле України, прояснити її майбутнє". 

Зеленський впевнений, що в майбутньому світ все більше буде визнавати, що Голодомор - це величезна трагедія для України, яка фактично була знищенням українського народу. "У різних ЗМІ було багато мовчання через політику СРСР, тому що СРСР приховував всю інформацію. Він приховував записи, він приховував місця масових поховань... Але я впевнений, що в майбутньому люди зрозуміють, яка історія України і які реальні факти", - наголосив президент.

Антисемітизм в Україні

Також Зеленський відзначив, що рівень антисемітизму в Україні є одним з найнижчих в Європі. Він послався на опитування Pew Research Center, опубліковане у 2018 році. Український президент зазначив, що під час Другої світової війни у Франції, Польщі, Німеччини, Білорусії та в Україні були люди, які рятували євреїв від нацистів, але водночас були люди, які співпрацювали з нацистами і фактично "здавали" євреїв. "Ми дуже пишаємося тим, що у нас такий низький рівень антисемітизму... Звичайно, у нас є відсоток радикальних людей, але він дуже маленький", - сказав Зеленський.

Також він звернув увагу, що у нього є єврейська кров. "У мене там (в Ізраїлі - Ред.) є родичі - тітка моєї мами і її родичі. Деякі з них переїхали в Ізраїль близько 10-15 років тому. Можливо, раніше. В кінці 90-х. Я був в Ізраїлі багато разів. Для зустрічей, ділових зустрічей, телевізійних зустрічей і концертів - в моєму попередньому житті", - розповів він.

Зеленський візьме участь в заходах Світового форуму Голокосту 22-23 січня в Єрусалимі, присвячених 75-й річниці звільнення нацистського концтабору "Освенцім". За його словами, було б справедливо, щоб він зміг виступити на цьому заході. "Наявна у нас статистична інформація показує, що кожен четвертий з євреїв, які загинули під час Голокосту, був українцем. Я знаю, що у ізраїльської сторони інший формат; нас не запросили виступати. Але в будь-якому випадку, я буду присутній на цій церемонії", - повідомив Зеленський.

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