 Зеленський в Оман полетів власним коштом, але проведе робочі зустрічі - ОПУ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2020

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Зеленський в Оман полетів власним коштом, але проведе робочі зустрічі - ОПУ

Після публікацій фото в ЗМІ, на яких Володимир Зеленський відпочиває в Омані, в Офісі президента України пояснили: він полетів з родиною власним коштом, але проведе в цій країні робочі зустрічі.

Володимир Зеленський

Зеленський зустрів Новий рік у Карпатах, а потім полетів у Оман

Президент України Володимир Зеленський полетів до Оману з родиною власним коштом, найближчими днями він має провести там зустрічі на найвищому рівні. Про це заявили в Офісі президента України (ОПУ) після того, як ЗМІ поширили інформацію, що Зеленський відпочиває на березі Оманської затоки.

"Президент Володимир Зеленський перебуває в Омані, куди він відбув разом з родиною рейсовим літаком за власні кошти. Там найближчими днями у глави держави заплановані зустрічі на найвищому рівні", - йдеться у повідомленні на сторінці Офісу президента України в соціальній мережі Facebook, опублікованому в неділю, 5 січня.

Як зазначається в повідомленні, в Омані Зеленський має обговорити "торговельно-економічну співпрацю двох країн, зміцнення дипломатичних відносин та залучення інвестицій в Україну".

В ОПУ не уточнили, скільки часу Зеленський відпочиватиме в Омані.

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Згодом ОПУ на сторінці у Facebook оприлюднив інформацію про зустріч Зеленського із "міністром, відповідальним за закордонні справи Султанату Оман, Юсуфом бін Аляві бін Абдаллою". "Сторони обговорили зміцнення відносин між країнами, зокрема зробили акценти на нарощуванні торговельно-економічної співпраці", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями українських ЗМІ, Володимир Зеленський зустрів Новий рік у Карпатах, його бачили також на гірськолижному курорті Буковель. 

Кілька років тому значний суспільний резонанс в Україні викликав відпочинок колишнього президента Петра Порошенка з родиною на Мальдівах. 

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