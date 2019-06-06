Зеленський відповів на петицію про свою відставку: Немає підстав

Президент України Володимир Зеленський у своїй відповіді на електронну петицію за його відставку заявив, що нині законних підстав для дострокового припинення ним повноважень глави держави немає. Відповідь Зеленського оприлюднено на сайті президента в четвер, 6 червня.

У відповіді Зеленський послався на пункти Конституції України, котра "чітко визначає умови, за яких президент країни має залишити свою посаду". Далі він перерахував випадки, за яких передбачене дострокове припинення президенства. Це: 1) відставка; 2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту та 4) смерть.

"З об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України та підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", - написав Зеленський у своїй відповіді.

Він також рекомендував підписантам петиції вимагати від народних депутатів якнайшвидшого голосування за внесений ним законопроект про особливу процедуру імпічменту президента.

"Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадових осіб та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне - реальний спосіб", - написав Зеленський.

Електронна петиція "За відставку президента України Володимира Зеленського"(№22/053360-еп) авторства Максима Безрука, зареєстрована на сайті глави держави 22 травня, набрала 25 тисяч необхідних для її розгляду голосів уже 23 травня. До закриття можливості підписати петицію вона набрала 60 189 голосів, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Підходи Зеленського до ухваленого ВР законопроекту про ТСК

Раніше цього дня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про тимчасову слідчу комісію, спеціальну тимчасову слідчу комісію та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Цей законопроект зареєстрували в парламенті ще в листопаді 2014 року. Він передбачає розслідування в рамках процедури усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Щодо ухваленого законопроекту, то заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка запевнив, що Зеленський підпише його лише за певних умов. Для підпису президента потрібно, щоб цей закон відповідав підходам, які пропонував Зеленський, наголосив Рябошапка.

"Сам Володимир Зеленський ініціював питання про імпічмент, про регулювання цієї процедури. Ми маємо подивитися, що прийде на підпис до президента, якщо ці підходи збігатимуться з тим, що пропонував Володимир Зеленський, то очевидно, що закон буде підписано в найкоротші терміни", - сказав Рябошапка 6 червня на брифінгу.

Раніше цього тижня депутати відмовилися включити до порядку денного законопроект про імпічмент, поданий Володимиром Зеленським.

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