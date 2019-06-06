 Зеленський відповів на петицію про свою відставку: Немає підстав | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський відповів на петицію про свою відставку: Немає підстав

У відповідь на електронну петицію про припинення президенства Володимира Зеленського він написав, що не бачить для такого кроку правових підстав, а також порадив ухвалити ВР закон про імпічмент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своїй відповіді на електронну петицію за його відставку заявив, що нині законних підстав для дострокового припинення ним повноважень глави держави немає. Відповідь Зеленського оприлюднено  на сайті президента в четвер, 6 червня.

У відповіді Зеленський послався на пункти Конституції України, котра "чітко визначає умови, за яких президент країни має залишити свою посаду". Далі він перерахував випадки, за яких передбачене дострокове припинення президенства. Це: 1) відставка; 2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту та 4) смерть.

"З об'єктивних і, сподіваюся, зрозумілих вам причин залишити свою посаду відповідно до пунктів 1, 2 та 4 я не можу. По-перше, я не можу знехтувати волею 73 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні в другому турі виборів президента України та підтримали мою кандидатуру. По-друге, я, звісно, втомлююсь (особливо в старому офісі з привидами комунізму в шафах), але в цілому непогано почуваюся. І планую й надалі підтримувати добру фізичну форму", - написав Зеленський у своїй відповіді.

Він також рекомендував підписантам петиції вимагати від народних депутатів якнайшвидшого голосування за внесений ним законопроект про особливу процедуру імпічменту президента.

DW.COM

Внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект передбачає конфіскацію "корупційних активів" чиновників. В адміністрації президента повідомили, що намагалися виключити ризики визнання закону неконституційним. (03.06.2019)

Володимир Зеленський під час своїх зустрічей з керівниками ЄС у Брюсселі закликав посилити санкції проти Росії. Також він пообіцяв імплементувати угоду про асоціацію з ЄС. (05.06.2019)

Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW. (05.06.2019)

Зареєстрована на сайті українського президента петиція за відставку Володимира Зеленського набрала понад 30 тисяч підписів. У той же час з'явилося більше десяти петицій проти його відставки. (23.05.2019)

Проекти постанов щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби безпеки України Василя Грицака не набрали достатньої кількості голосів депутатів. (06.06.2019)

"Підтримка народними обранцями цього законопроекту, яким я починаю боротьбу за зняття недоторканності з усіх без винятку посадових осіб та процес жорсткого очищення влади від старих корумпованих політиків, дасть змогу вам домагатися моєї відставки у законний, а головне - реальний спосіб", - написав Зеленський.

Електронна петиція "За відставку президента України Володимира Зеленського"(№22/053360-еп) авторства Максима Безрука, зареєстрована на сайті глави держави 22 травня, набрала 25 тисяч необхідних для її розгляду голосів уже 23 травня. До закриття можливості підписати петицію вона набрала 60 189 голосів, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Підходи Зеленського до ухваленого ВР законопроекту про ТСК

Раніше цього дня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект про тимчасову слідчу комісію, спеціальну тимчасову слідчу комісію та тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Цей законопроект зареєстрували в парламенті ще в листопаді 2014 року. Він передбачає розслідування в рамках процедури усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

Щодо ухваленого законопроекту, то заступник глави адміністрації президента України Руслан Рябошапка запевнив, що Зеленський підпише його лише за певних умов. Для підпису президента потрібно, щоб цей закон відповідав підходам, які пропонував Зеленський, наголосив Рябошапка.

"Сам Володимир Зеленський ініціював питання про імпічмент, про регулювання цієї процедури. Ми маємо подивитися, що прийде на підпис до президента, якщо ці підходи збігатимуться з тим, що пропонував Володимир Зеленський, то очевидно, що закон буде підписано в найкоротші терміни", - сказав Рябошапка 6 червня на брифінгу.

Раніше цього тижня депутати відмовилися включити до порядку денного законопроект про імпічмент, поданий Володимиром Зеленським. 

Дивитись відео 00:51

Зеленського спіймали на плагіаті промови Порошенка (06.06.2019)

Дивитись відео 01:28

Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)

Аудіо й відео до теми

Зеленський пояснив Туску, чому розпустив Верховну Раду (05.06.2019)  

Зеленського спіймали на плагіаті промови Порошенка (06.06.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Parlamentssitzung Verkündung Kriegsrecht

Верховна Рада прийняла законопроект, який регулює імпічмент 06.06.2019

Ухвалений Верховною Радою законопроект передбачає створення тимчасових слідчих та спеціальних комісій парламенту. Документ також регулює процедуру імпічменту президента.

Ukraine Präsident Wolodymyr Selenskyj

Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект про імпічмент 29.05.2019

Президент України Володимир Зеленський передав у парламент законопроект про особливості усунення голови держави від влади та нагадав депутатам про необхідність прийняття закону про скасування депутатської недоторканості.

Ukraine Kiew Präsidentenpalast Präsidialamt

Адміністрація президента в Києві - темне минуле будівлі на Банковій 05.06.2019

Володимир Зеленський не перший, хто захотів перенести Адміністрацію президента з Банкової. Таке бажання вже висловлювали Віктор Ющенко та Петро Порошенко. Про особливості цієї будівлі та її історію - в матеріалі DW.

Реклама

Докладно

Операція Оверлорд: американські солдати незадовго до висадки на узбережжі Нормандії 6 червня 1944 року

"День Д" - початок вільної Європи

Як точилися бої у Нормандії між союзницькими військами та нацистами.  

Porsche Macan-Fabrik in Leipzig (picture-alliance/dpa/Jan Woitas)

Чому в Україні низька продуктивність праці? (відео)

Німець виробляє за 17 днів стільки ж, скільки українець за рік, ідеться у дослідженні Світового банку.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  