Зеленський відкинув вимоги РФ щодо змін до Конституції України

Росія не має права вимагати від України найближчим часом представити законопроєкт про поправки до Конституції про особливий статус Донбасу, заявив український президент Володимир Зеленський. "Ніхто від України нічого не може вимагати, ми - незалежна країна", - сказав Зеленський в суботу, 4 липня, під час поїздки до Одеської області. "Мені здається, що тут всім потрібно попрацювати над риторикою. Тим більше, що це міжнародна вже риторика", - зазначив Зеленський.

Що стосується зустрічі радників лідерів держав "нормандського формату", що відбулася напередодні в Берліні, він зазначив, що поки не готовий повноцінно її коментувати, але вона пройшла "дуже непогано".

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"Я знаю, що дуже непогано пройшла зустріч, предметно. Більше нічого поки коментувати. У нас буде нарада, з паном Єрмаком (Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. - Ред.) ми сьогодні тільки прилетіли до Одеси і ще детально не обговорювали з ним це питання", - цитує президента агентство "Інтерфакс-Україна".

Козак прокоментував повідомлення Der Spiegel

Раніше німецький журнал Der Spiegel повідомив з посиланням на документ, отриманий центром з розслідувань "Досьє" з урядових кіл РФ, що Москва вимагає від Києва до 6 липня розробити проєкт поправок до Конституції про надання окремим регіонам Донбасу особливого порядку місцевого самоврядування.

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"Не до 6 липня, а найближчим часом",- прокоментував це повідомлення заступник голови адміністрації президента РФ Дмитро Козак під час виступу на пресконференції за підсумками переговорів 3 липня в Берліні, на яких він представляв російську сторону. За словами Козака, на зустрічі "не вдалося отримати від України чітку, виразну відповідь", коли будуть підготовлені поправки до Конституції "в частині децентралізації".

Закон про особливий статус регіонів Донбасу

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) був ухвалений Верховною Радою у вересні 2014 року і набув чинності 18 жовтня 2014 року терміном на 3 роки. Згодом його дію неодноразово продовжували. Проте реально закон так і не запрацював, адже, згідно з ним, особливі права коермим районам Донбасу мали б надатися після проведення у них місцевих виборів згідно з українським законодавством. А таке волевиявлення так і не було проведене. При цьому, згідно з законом, зокрема, проведенню таких виборів має передувати виведення з території України "всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців". У грудні 2019 року Зеленський підписав ухвалений Радою законопроєкт про продовження особливого статусу до кінця 2020 року.

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