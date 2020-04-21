Зеленський впевнений, що зможе повністю "перезавантажити" Україну

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що йому з командою вдасться за чотири наступні роки його президентства повністю "перезавантажити" Україну та зробити її сучасною країною. "Я справді хочу побудувати Україну. Я хочу передати Україну, в якій будуть всі дороги. Я гадаю, що ми зможемо за ці чотири роки повністю перезавантажити Україну. І я гадаю, що ми побачимо сучасну країну, цифрову", - запевнив він у фільмі "Рік президента Зеленського". Фільм було підготовлено Офісом президента і в середу, 22 квітня, його транслювала низка українських телеканалів.

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Він наголосив, що в Україні ще лише розпочалося перезавантаження системи влади. "У країні владу ми тільки почали перезавантажувати, тільки почали. Зверху. Президент, уряд, Верховна Рада, всі державні підприємства, всі наглядові ради - все потрібно перезавантажити. Й лише тоді країна матиме шанс вилізти з цієї прірви", - переконаний Зеленський, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

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Він також висловив упевненість у закінченні війни на Донбасі протягом його президентства. "Упевнений, що ми закінчимо війну. Упевнений в цьому", - наголосив Зеленський.

"Я хотів допомогти країні"

Український президент так само вірить, що зробив правильний вибір, коли вирішив балотуватися в президенти. "Я хотів допомогти країні. Ми знали, що у нас війна на Донбасі, але ми не знали, що на нас чекає світова економічна криза, коронавірус, іранська трагедія (збиття на початку 2020 року пасажирського літака компанії "МАУ" біля Тегерана. - Ред.). Щодня є виклики", - визнав він.

Однак Зеленський зазначив, що за час роботи президентом став "менш довірливим і більш суворим". "Тому що така робота і такі люди. Ти починаєш розмовляти з людиною і віриш, що вона прийшла з гарним проєктом для держави. Але дуже багато людей, які крутяться в політиці, працюють тільки на себе", - розповів президент України, слова якого наводить інформагенція "Українські новини".

Зеленський визнав, що багато людей в політиці домагаються нестабільності держави, щоб окремі фінансові групи могли заробляти величезні кошти. "І всі ці кошти вони витрачають не в Україні, тому що вони не люблять Україну і цей народ. Я впевнений, що згаяв час на багатьох людей, будучи з ними дуже ліберальним, намагаючись знаходити підхід в оточенні і зовні з деякими чиновниками. З ними нема про що говорити, вони не зміняться. Я шкодую, що відразу не став суворішим", - зазначив він.

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Критика медичної реформи

Володимир Зеленський також розкритикував медичну реформу в Україні. Він вказав на те, що пандемія коронавірусу продемонструвала провал медичної реформи. "Нині дуже багато запитань до медичної реформи. Головний мінус, це моє враження від того, що я бачу, - особливо коронавірус зараз показав, що це за медична реформа", - сказав президент, цитують "Українські новини".

"Чесно скажу: у нас, крім прекрасних і професійних медиків, нічого іншого немає. Ось і вся медреформа", - визнав Зеленський. Президент вважає, що пандемія коронавірусу виявила необхідність кардинальної зміни підходу до медичної реформи.

Третій генпрокурор за менш ніж рік?

Крім того, Зеленський не виключив звільнення нинішньої генеральної прокурорші України Ірини Венедіктової в разі відсутності належних результатів. "Був один генеральний прокурор (Руслан Рябошапка - Ред.). Він показав результат, який був низьким. Тому звільнено цього генерального прокурора, взяли іншу (Ірину Венедіктову - Ред.), чекатимемо на результат. Якщо вона не покаже результат - буде третій генеральний прокурор", - запевнив Зеленський.

Президент також наголосив, що не впливає на правоохоронні органи для реалізації своєї обіцянки про "посадки", а правоохоронна система України потребує перезавантаження. На тлі цього Зеленський підкреслив, що дає можливість правоохоронцям працювати без "телефонного права", хоч це і обурює декого з громадян.