Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України свій законопроєкт про розширення люстрації на низку виборних посад та кандидатів на ці посади. Відповідний законопроект №10444 зареєстровано напередодні і оприлюднено у п'ятницю, 12 липня, на сайті Верховної Ради.

Виборні посади - теж під люстрацію

Відповідно до порівняльної таблиці, Зеленський пропонує розширити норми закону про очищення влади на президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради, його першого заступника і заступників та на членів Вищої ради юстиції. Крім того, пропонується розширити люстрацію на всіх інших посадових і службових осіб, включно з виборними посадами. Раніше ця категорія була винятком.

Також люстрацію пропонується поширити на кандидатів у народні депутати, депутатів Верховної Ради АР Крим, усіх місцевих рад, кандидатів на посаду президента і посади сільських, селищних і міських голів і старост.

Заборона на 10 років

У законопроекті пропонується заборонити на 10 років обіймати посади особам, які підлягають люстрації та які займали будь-які посади з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року і не звільнялися за власним бажанням.

Крім вищеназваних посад, до них належать президент, прем'єр, перший віцепрем'єр і віцепрем'єри, спікер Ради, перший заступник і заступники, міністри і керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до Кабінету міністрів, генеральний прокурор, глави СБУ, Служби зовнішньої розвідки, начальник Управління держохорони, голови Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомітету теле- і радіомовлення, керівник податкового та/або митного держоргану, податкової міліції та їхніх структурних підрозділів, секретар РНБО, глава адміністрації президента, Державної судової адміністрації, керівництво Держуправління справами, секретаріату Кабміну, урядовий уповноважений з антикорупційної політики, а також їхні перші заступники і заступники.

Також у списку колишніх посадовців, на яких мають поширюватися норми нового закону про люстрацію, є члени Вищої ради юстиції (ВРЮ), Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, начальника генштабу - головнокомандувача ЗСУ, керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу тощо.

Відповідна заборона обіймати посади поширюється на суддів, які одноосібно або в колегії ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, напередодні у відеозверненні Володимир Зеленський запропонував розширити дію закону про очищення влади на чиновників часів колишнього президента Петра Порошенка. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що люстрація посадовців часів президентства Порошенка може стосуватися також і членів команди Зеленського.