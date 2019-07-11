 Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації

У своєму законопроєкті Володимир Зеленський пропонує розширити норми закону про люстрацію на президента, місцевих і народних депутатів, спікера Верховної Ради та на низку виборних посад.

Президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про посилення люстрації

Президент Володимир Зеленський вніс в Раду законопроект про посилення люстрації

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України свій законопроєкт про розширення люстрації на низку виборних посад та кандидатів на ці посади. Відповідний законопроект №10444 зареєстровано напередодні і оприлюднено у п'ятницю, 12 липня, на сайті Верховної Ради.

Виборні посади - теж під люстрацію

Відповідно до порівняльної таблиці, Зеленський пропонує розширити норми закону про очищення влади на президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради, його першого заступника і заступників та на членів Вищої ради юстиції. Крім того, пропонується розширити люстрацію на всіх інших посадових і службових осіб, включно з виборними посадами. Раніше ця категорія була винятком.

Також люстрацію пропонується поширити на кандидатів у народні депутати, депутатів Верховної Ради АР Крим, усіх місцевих рад, кандидатів на посаду президента і посади сільських, селищних і міських голів і старост.

DW.COM

В інтерв'ю DW голова департаменту з питань люстрації міністерства юстиції України Анастасія Задорожна розповіла про процес очищення влади у країні та про те, хто чинить йому перепони. (10.05.2017)

Президент України Володимир Зеленський пропонує не допускати до управління країною президента, депутатів, міністрів та інших топчиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року. (11.07.2019)

Заборона на 10 років 

У законопроекті пропонується заборонити на 10 років обіймати посади особам, які підлягають люстрації та які займали будь-які посади з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року і не звільнялися за власним бажанням.

Крім вищеназваних посад, до них належать президент, прем'єр, перший віцепрем'єр і віцепрем'єри, спікер Ради, перший заступник і заступники, міністри і керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до Кабінету міністрів, генеральний прокурор, глави СБУ, Служби зовнішньої розвідки, начальник Управління держохорони, голови Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомітету теле- і радіомовлення, керівник податкового та/або митного держоргану, податкової міліції та їхніх структурних підрозділів, секретар РНБО, глава адміністрації президента, Державної судової адміністрації, керівництво Держуправління справами, секретаріату Кабміну, урядовий уповноважений з антикорупційної політики, а також їхні перші заступники і заступники.

Також у списку колишніх посадовців, на яких мають поширюватися норми нового закону про люстрацію, є члени Вищої ради юстиції (ВРЮ), Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, начальника генштабу - головнокомандувача ЗСУ, керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу тощо.

Відповідна заборона обіймати посади поширюється на суддів, які одноосібно або в колегії ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, напередодні у відеозверненні Володимир Зеленський запропонував розширити дію закону про очищення влади на чиновників часів колишнього президента Петра Порошенка. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що люстрація посадовців часів президентства Порошенка може стосуватися також і членів команди Зеленського.

Дивитись відео 01:53

Закон про люстрацію: як КС може все провалити (04.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Закон про люстрацію: як КС може все провалити (04.07.2019)  

Також за темою

Ukraine Wolodymyr Selenskyj Verfassungsgericht

Зеленський пропонує люструвати чиновників часів Порошенка 11.07.2019

Президент України Володимир Зеленський пропонує не допускати до управління країною президента, депутатів, міністрів та інших топчиновників, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року.

Ukraine Kiew Verfassungsgericht

Соболєв: КСУ планує 4 липня визнати неконституційним закон "Про очищення влади" 02.07.2019

Народний депутат Єгор Соболєв заявив, що Конституційний суд на засіданні 4 липня планує визнати неконституційними норми закону "Про очищення влади", за яким в Україні були люстровані посадовці часів Януковича.

Закон про люстрацію: як КС може все провалити (04.07.2019) 04.07.2019

Чому для люстрованих чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича є таким важливим рішення Конституційного суду і що це означатиме для країни?

Реклама

Докладно

Володимир Путін і Віктор Медведчук під час відвідин монастиря у передмісті Москви, 2017 рік

Улюбленці Кремля: російські блага українських політиків

Крім проросійських гасел, лідерів "Опозиційної платформи - За життя" вирізняють і фінансові інтереси у Росії.  

Чорногорія уславилась своїм мальовничим узбережжям

Чорногорія має обирати між туристами та довкіллям? (відео)

Навала туристів приносить Чорногорії гроші, але й руйнує довкілля. А надто, якщо йдеться про круїзні лайнери.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  