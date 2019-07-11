Зеленський вніс в Раду законопроєкт про посилення люстрації

У своєму законопроєкті Володимир Зеленський пропонує розширити норми закону про люстрацію на президента, місцевих і народних депутатів, спікера Верховної Ради та на низку виборних посад.
Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради України свій законопроєкт про розширення люстрації на низку виборних посад та кандидатів на ці посади. Відповідний законопроект №10444 зареєстровано напередодні і оприлюднено у п'ятницю, 12 липня, на сайті Верховної Ради.
Виборні посади - теж під люстрацію
Відповідно до порівняльної таблиці, Зеленський пропонує розширити норми закону про очищення влади на президента України, народних депутатів, голову Верховної Ради, його першого заступника і заступників та на членів Вищої ради юстиції. Крім того, пропонується розширити люстрацію на всіх інших посадових і службових осіб, включно з виборними посадами. Раніше ця категорія була винятком.
Також люстрацію пропонується поширити на кандидатів у народні депутати, депутатів Верховної Ради АР Крим, усіх місцевих рад, кандидатів на посаду президента і посади сільських, селищних і міських голів і старост.
Заборона на 10 років
У законопроекті пропонується заборонити на 10 років обіймати посади особам, які підлягають люстрації та які займали будь-які посади з 23 лютого 2014-го до 19 травня 2019 року і не звільнялися за власним бажанням.
Крім вищеназваних посад, до них належать президент, прем'єр, перший віцепрем'єр і віцепрем'єри, спікер Ради, перший заступник і заступники, міністри і керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до Кабінету міністрів, генеральний прокурор, глави СБУ, Служби зовнішньої розвідки, начальник Управління держохорони, голови Національного банку, Антимонопольного комітету, Фонду держмайна, Держкомітету теле- і радіомовлення, керівник податкового та/або митного держоргану, податкової міліції та їхніх структурних підрозділів, секретар РНБО, глава адміністрації президента, Державної судової адміністрації, керівництво Держуправління справами, секретаріату Кабміну, урядовий уповноважений з антикорупційної політики, а також їхні перші заступники і заступники.
Також у списку колишніх посадовців, на яких мають поширюватися норми нового закону про люстрацію, є члени Вищої ради юстиції (ВРЮ), Вищої ради правосуддя (крім голови Верховного Суду), членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, начальника генштабу - головнокомандувача ЗСУ, керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу тощо.
Відповідна заборона обіймати посади поширюється на суддів, які одноосібно або в колегії ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.
Нагадаємо, напередодні у відеозверненні Володимир Зеленський запропонував розширити дію закону про очищення влади на чиновників часів колишнього президента Петра Порошенка. Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що люстрація посадовців часів президентства Порошенка може стосуватися також і членів команди Зеленського.