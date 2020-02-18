Зеленський вирішив запровадити День спротиву окупації Криму

Президент України Володимир Зеленський анонсував, що підпише указ про День кримського спротиву російській окупації, який відзначатиметься щорічно 26 лютого. Таку обіцянку Зеленський зробив у середу, 26 лютого, на форумі Age of Crimea 2020, що відбувся в Києві.

"Сьогодні я підпишу указ про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим. Цей день відзначатиметься щорічно 26 лютого", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Український лідер нагадав, що шість років тому цього дня в Сімферополі зібралися тисячі людей, зокрема кримських татар, котрі намагалися захистити єдність України. "Повернення Криму Україні - не просто моя мета як президента або позиція як громадянина України, це не тільки наша загальна мрія, це запорука безпеки на планеті, це відновлення миру", - наголосив Зеленський.

Він також запевнив, що держава щодня працює з метою звільнення громадян України, незаконно утримуваних Росією в Криму, на непідконтрольних Києву територіях Донбасу та на, власне, російській території.

Згодом на сайті президента України був опублікований указ "Про День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя", який набирає чинності з дня його опублікування. "Установити в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який відзначати щороку 26 лютого", - йдеться в указі.

Телеканал ATR матиме держпідтримку

Зеленський також пообіцяв, що телеканал ATR обов'язково продовжить мовлення і не буде позбавлений державної підтримки. "Дуже важливо забезпечити мовлення на Крим. Людям там необхідне джерело об'єктивної інформації про сучасну Україну. Хочу запевнити, що телеканал ATR продовжить своє мовлення. Ніхто не позбавить їх державної підтримки. Це питання буде вирішено найближчим часом", - пообіцяв Зеленський, цитує інформагенція "Українські новини". Телеканал з 2016 року фінансується з держбюджету, проте на початку 2020 фінпідтримку припинили.

Нагадаємо, офіційний Київ вважає 20 лютого 2014 року початком російської анексії Криму. Результатом тодішніх подій стало проведення "референдуму" в Криму та Севастополі щодо приєднання до складу Росії. За даними Москви, тоді понад 90 відсотків учасників "референдуму" висловилися за входження Криму та Севастополя до Росії.

Офіційний Київ, а також ЄС, США та країни Заходу вважають тодішні дії Росії незаконними та такими, що суперечать нормам міжнародного права. У відповідь на анексію Криму США, ЄС та низка інших країн запровадили 2014 року санкції проти Росії.

Сама Москва вважає свої дії цілком легітимними й неодноразово наголошувала, що питання Криму закрито назавжди й теми для обговорення тут немає, нагадує агенція "Інтерфакс".

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