Зеленський вимагає від Авакова звільнити голову Нацполіції Дніпропетровщини

Президент України Володимир Зеленський вимагає від міністра внутрішніх справ Арсена Авакова негайно звільнити начальника головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Віталія Глуховерю. Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook у суботу, 27 липня. Також Зеленський чекає від голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби "швидкого і безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами" щодо можливого перевищення службових повноважень керівником поліції Дніпропетровщини.

Приводом для заяви Зеленського стало оприлюднене напередодні в інтернеті відео. На відео показано, як поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого перебував водій Глуховері. Після цього на місце інциденту прибули працівники спецпідрозділу КОРД та затримали патрульних поліцейських. Повідомляється, що інцидент мав місце ще у вересні минулого року.

"Воно (відео - Ред.) шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які дійсно переконані, що вони, разом зі своїм обслуговуючим персоналом, живуть понад законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів - навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися", - зазначив Зеленський.

Раніше цього дня ДБР повідомило, що відкрило кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень Віталієм Глуховерею. Провадження відкрито за статтею Кримінального кодексу щодо перевищення повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів. У разі доведення вини правоохоронцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років. У МВС повідомили, що за фактом цього інциденту розпочато службове розслідування, яке перебуватиме під контролем Арсена Авакова.