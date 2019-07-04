 Зеленський вигнав чиновника з наради: ″Вийди звідси, розбійник″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.07.2019

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Новини

Зеленський вигнав чиновника з наради: "Вийди звідси, розбійник"

Президент України Володимир Зеленський вигнав з наради секретаря Бориспільської міськради, дізнавшися, що той раніше був засуджений за розбій.

Президент Володимир Зеленський вигнав місцевого чиновника від Батьківщини під час зустрічі в Бориспільській міськраді.

Президент Володимир Зеленський вигнав місцевого чиновника від "Батьківщини" під час зустрічі в Бориспільській міськраді.

Президент України Володимир Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, який представляє ВО "Батьківщина", із залу під час наради у Бориспільській міськраді у середу, 10 липня.

Під час обговорення проблем місцевої лікарні Годунок декілька разів щось вигукував із зали. Після цього Зеленський запросив його до мікрофона.

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Згодом президент України припинив обговорення, повідомивши, що знайшов інформацію про судимість секретаря Бориспільської міської ради. "Я тут прочитав, в газеті. Скажіть, це правда, чи ні? Ви - член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч.3 ст. 142 КПК України (розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень". Ярославе Миколайовичу, це Ви?", - запитав Зеленський. У відповідь Годунок підтвердив цю інформацію.

Після цього Зеленський сказав: "Вийдіть звідси, вийди звідси, розбійнику! Погано чуєш мене?". Водночас Годунок продовжував говорити, а деякі учасники зустрічі почали аплодувати після слів президента. "Та йдти вже, господи, ти! Чуєте чи ні? Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи", - говорив Зеленський, поки Годунок виходив з зали.

Під час наради Зеленський, зокрема, підписав указ про призначення нового голови Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна та представив його присутнім.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав укази про звільнення 46 керівників районних державних адміністрацій у 12 областях. 

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