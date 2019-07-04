Зеленський вигнав чиновника з наради: "Вийди звідси, розбійник"

Президент України Володимир Зеленський вигнав секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, який представляє ВО "Батьківщина", із залу під час наради у Бориспільській міськраді у середу, 10 липня.

Під час обговорення проблем місцевої лікарні Годунок декілька разів щось вигукував із зали. Після цього Зеленський запросив його до мікрофона.

Згодом президент України припинив обговорення, повідомивши, що знайшов інформацію про судимість секретаря Бориспільської міської ради. "Я тут прочитав, в газеті. Скажіть, це правда, чи ні? Ви - член "Батьківщини", секретар Бориспільської міської ради, раніше засуджений за ч.3 ст. 142 КПК України (розбій, поєднаний зі спричиненням тяжких тілесних ушкоджень". Ярославе Миколайовичу, це Ви?", - запитав Зеленський. У відповідь Годунок підтвердив цю інформацію.

Після цього Зеленський сказав: "Вийдіть звідси, вийди звідси, розбійнику! Погано чуєш мене?". Водночас Годунок продовжував говорити, а деякі учасники зустрічі почали аплодувати після слів президента. "Та йдти вже, господи, ти! Чуєте чи ні? Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Іди гуляй, Господи", - говорив Зеленський, поки Годунок виходив з зали.

Під час наради Зеленський, зокрема, підписав указ про призначення нового голови Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна та представив його присутнім.

Нагадаємо, напередодні Зеленський підписав укази про звільнення 46 керівників районних державних адміністрацій у 12 областях.