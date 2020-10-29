Зеленський анонсував стратегію реінтеграції Криму та Донбасу

Президент УкраїниВолодимир Зеленський у середу, 30 жовтня, презентував під час Форуму єдності в Маріуполі Донецької області складові майбутньої реінтеграції непідконтрольних нині Києву територій Донецької та Луганської областей і анексованого Росією Криму.

"Після п'яти років війни має нарешті з'явитися державна стратегія безпечної реінтеграції Донбасу і Криму. Її складові буде презентовано сьогодні. Це наше бачення, яке підлягає широкому обговоренню, дискусії для його поліпшення", - цитує главу держави агентство "Українські новини".

За словами Зеленського, перша складова стратегії - це прозорість і публічність, друга - консенсус. "Українському суспільству необхідно домовитися між собою. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення в питанні повернення Донбасу і Криму... Суспільство має розуміти і погоджуватися з умовами реінтеграції Донбасу і Криму, з принципами перехідного правосуддя. Відсутність спільного бачення паралізує, адже будь-який крок у будь-якому напрямку розіб'ється об стіну критики всіх, у кого інший погляд", - заначив президент.

Третьою складовою стратегії реінтеграції Зеленський назвав реалізм."Помилково думати, що ми швидко і з легкістю повернемо Крим військовим шляхом. Варто розуміти, що вже завтра всі люди на Донбасі не заговорять українською мовою. Ми маємо бути реалістами і не боятися правди, якою б гіркою вона іноді не була", - сказав він. Четверта складова, за словами президента, - це імплементація стратегії. Зеленський вважає, що об'єднувальними для всіх мають стати спільні цінності.

На думку Зеленського, для збереження держави та вирішення інших викликів, які стоять перед Україною, потрібна національна єдність на базі історичного минулого, мови, суспільних і людських цінностей, при цьому міцним фундаментом для національної єдності є не лише мова та історичне минуле. "Об'єднуючими факторами для побудови нової сильної України мають стати цінності. Цінності - це найголовніше, вони об'єднають нас заради спільного майбутнього: цінності свободи, цінності демократії, цінності громадянського суспільства і правової держави, цінності гідного життя, добра, толерантності, порядності, поваги до закону, і найголовніша цінність, яку ми втрачаємо, - це повага один до одного", - вважає Зеленський.