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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "здоровий спосіб життя".
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Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Росія: хто хоче обов'язкове щеплення. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.
В Україні цього тижня очікують літак з міста Ухань, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів? А також - чому не всі українці виїжджають з Китаю?
Омлет від одного натискання кнопки, йогурти не з молока, а горіха кеш'ю, бургери без м'яса. Що і як ми будемо їсти в майбутньому? Один з головних трендів - заміна тваринних компонентів рослинними. Але така їжа дорожча. Ви готові платити більше заради екології?