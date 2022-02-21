Здоровий спосіб життя

Коронавірус і спорт на свіжому повітрі: корисно чи ризиковано?

Пробіжка вздовж озера, велотур у лісі або фітнес у парку: спорт на свіжому повітрі - це добре для здоров’я. Але чи так це у часи пандемії Covid-19? Питання і відповіді для всіх, хто займається спортом.