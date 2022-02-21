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Здоровий спосіб життя

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "здоровий спосіб життя".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
Серцеві хвороби. Інсульту часто передує миготлива аритмія

Серцеві хвороби. Інсульту часто передує миготлива аритмія 18.10.2021

Порушення серцевого ритму часто залишається недіагностованим. Близько чверті всіх інсультів стаються внаслідок фібриляції передсердь - миготливої аритмії. Багато хто спершу не помічає нерегулярності серцебиття.

Світовий рекорд: найстаршій учасниці змагань з пауерліфтингу - 100 років (09.08.2021) 09.08.2021

Американка Едіт Мервей-Трейна незадовго до свого 100-річчя потрапила до Книги рекордів Гіннеса завдяки своїм досягненням… у важкій атлетиці. Попри вік, вона бере участь у справжніх спортивних змаганнях.

Як Нідерланди рятуються від повеней - "Європа у фокусі" (09.08.2021) 09.08.2021

Іспанія: на що сподіваються нелегальні мігранти. Нідерланди: як навчитися запобігати повеням. Великобританія: що робити, коли не їв кілька днів. Росія: хто хоче обов'язкове щеплення. Португалія: про що сперечаються ловці восьминогів.
Сон спекотної ночі: як швидше заснути?

Сон спекотної ночі: як швидше заснути? 25.06.2021

Не можете заснути через спеку? Що робити? Поради німецьких експертів.
Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19

Як зайва вага зробила Чехію лідером за летальністю COVID-19 15.04.2021

У Чехії кількість померлих з коронавірусом у співвідношенні до розміру населення є найвищою у світі. Причиною вважають поширене серед чехів ожиріння.
Десять порад, як мислити позитивно в часи пандемії COVID-19

Десять порад, як мислити позитивно в часи пандемії COVID-19 26.12.2020

Декілька порад від людини, яка перенесла коронавірус, про те, як найпродуктивніше пережити часи пандемії COVID-19.
Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою?

Спорт під час пандемії: чи не стане група ризику від локдауну ще більшою? 11.12.2020

Під час пандемії COVID-19 заняття спортом у багатьох країнах можливі лише в обмеженому вигляді. У довгостроковій перспективі це може негативно вплинути на здоров'я населення, попереджають експерти.
Все більше європейців занадто багато сидять: лікарі б'ють на сполох

Все більше європейців занадто багато сидять: лікарі б'ють на сполох 11.09.2020

Європейці, зокрема й німці, надто багато сидять, - на роботі, вдома на дивані або в автомобілях. Нове дослідження показало масштаб цієї проблеми. Лікарі б'ють на сполох.
Коронавірус і спорт на свіжому повітрі: корисно чи ризиковано?

Коронавірус і спорт на свіжому повітрі: корисно чи ризиковано? 06.04.2020

Пробіжка вздовж озера, велотур у лісі або фітнес у парку: спорт на свіжому повітрі - це добре для здоров’я. Але чи так це у часи пандемії Covid-19? Питання і відповіді для всіх, хто займається спортом.

Рейс з Уханю: чи готова Україна дати відсіч коронавірусу (18.02.2020) 19.02.2020

В Україні цього тижня очікують літак з міста Ухань, яким українців евакуюють з Китаю. DW з'ясовувала, наскільки великою є загроза поширення коронавірусу в Україні і чи готові швидкі та лікарні до імовірних викликів? А також - чому не всі українці виїжджають з Китаю?

Своєчасно розпізнати загрозу інфаркту: чому в жінок усе складніше?

Своєчасно розпізнати загрозу інфаркту: чому в жінок усе складніше? 23.01.2020

Серцево-судинні захворювання - головна причина смерті серед жінок. Почасти це пояснюють тим, що тривалий час дослідження симптомів, профілактика й лікування цих хвороб орієнтувалися тільки на чоловіків.

Їжа майбутнього: котлети без м'яса, йогурти без молока (10.10.2019) 10.10.2019

Омлет від одного натискання кнопки, йогурти не з молока, а горіха кеш'ю, бургери без м'яса. Що і як ми будемо їсти в майбутньому? Один з головних трендів - заміна тваринних компонентів рослинними. Але така їжа дорожча. Ви готові платити більше заради екології?
ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом

ВООЗ зафіксувала в Росії істотні успіхи в боротьбі з алкоголізмом 01.10.2019

Рівень споживання алкоголю в Росії з 2003 по 2016 роки скоротився на 43 відсотки, підрахували у ВООЗ. Крім того, в РФ значно зросла середня тривалість життя.
Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео)

Як безкоштовно займатися спортом у Німеччині (відео) 30.07.2019

Спорт на свіжому повітрі у німецькому Бонні: п'ять днів на тиждень й абсолютно безкоштовно. Майже всі витрати на себе бере міська влада. Як німці організували спортклуб просто неба?

Безкоштовний спорт: як це роблять німці (30.07.2019) 30.07.2019

Спорт на свіжому повітрі у німецькому Бонні - п'ять днів на тиждень й абсолютно безкоштовно. Майже всі витрати на себе взяла міська влада. Як німці організували спортклуб під відкритим небом?
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