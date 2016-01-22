 Звільнення голови Конституційного суду України: Шевчук звинуватив Порошенка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2019

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Новини

Звільнення голови Конституційного суду України: Шевчук звинуватив Порошенка

Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали новою головою суду Наталю Шапталу. Шевчук звинуватив у своєму звільненні президента України Петра Порошенка.

Судді Конституційного суду звільнили голову Станіслава Шевчука (архівне фото)

Судді Конституційного суду звільнили голову Станіслава Шевчука (архівне фото)

Судді Конституційного суду (КС) України у вівторок, 14 травня, на зборах ухвалили рішення про недовіру голові КС Станіславу Шевчуку, а згодом на спеціальному пленарному засіданні - постанову про звільнення Станіслава Шевчука з посади судді КС України, йдеться у повідомленні прес-служби суду. Раніше про звільнення Шевчука повідомляли українські ЗМІ з посиланням на джерела в судовій установі. 

Цього ж дня на спеціальному пленарному засіданні новою головою Конституційного суду України було обрано Наталю Шапталу. Відповідно до закону "Про Конституційний суд України", голову суду на спеціальному пленарному засіданні обирають лише на один трирічний термін, зазначається у повідомленні прес-служби КС. Утім, дев'ятирічний термін Наталі Шаптали як судді Конституційного суду спливає у вересні поточного року. Лише до цього часу вона може обіймати посаду голови суду.

Підставою для звільнення Шевчука з посади став нібито висновок комісії з регламенту та етики, яка знайшла у його роботі системні і істотні порушення, інформує інтернет-видання "Українська правда". Зокрема, йдеться про вчинення головою суду істотного дисциплінарного проступку та грубе і системне нехтування своїми обов'язками, "що є несумісним зі статусом судді Конституційного суду України та виявило його невідповідність займаній посаді".

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Сам Шевчук назвав своє звільнення "антиконституційним переворотом" і планує 15 травня звернутися до суду та правоохоронних органів. "Сьогодні відбувся антиконституційний переворот у Конституційному суді України і захоплення державної влади з боку осіб, які займали посади суддів КС", - написав він на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Шевчук зазначив, що судді КС порушили при його звільненні закон та регламент і скоїли "тяжкий кримінальний злочин". Шевчук упевнений, що вигодонабувачем цього "перевороту" є президент Петро Порошенко, який "докладає усіх зусиль задля утримання влади шляхом збереження контролю над головними державними інституціями".

Народний депутат Леонід Ємець зазначив, що в разі відсутності голови КС його обов'язки виконує заступник або старший за віком суддя. Тому загрози для інавгурації новообраного президента України немає. "Поки у нас є хоча б один суддя, інавгурації нічого не загрожує", - написав він у соціальній мережі Facebook.

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