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Наталя Шаптала
Наталя Шаптала - українська юристка, колишня голова Конституційного суду України.
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Докладно
В Україні обрали нового голову Конституційного суду
В Україні обрали нового голову Конституційного суду
Головою Конституційного суду України обрано Олександра Тупицького. Заступником голови КСУ став Сергій Головатий.
Політика
17.09.2019
17 вересня 2019 р.
"Переворот" невдоволених. Як КСУ звільнив Шевчука
"Переворот" невдоволених. Як КСУ звільнив Шевчука
Попри звинувачення колишнього голови КСУ, його звільнили законно, а причиною цього стало невдоволення його роботою.
Політика
15.05.2019
15 травня 2019 р.
Звільнення голови КСУ: Шевчук звинуватив Порошенка
Звільнення голови КСУ: Шевчук звинуватив Порошенка
Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали нову голову суду.
Політика
14.05.2019
14 травня 2019 р.
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