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Наталя Шаптала

Наталя Шаптала - українська юристка, колишня голова Конституційного суду України.

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Докладно

Конституційний суд України (фото з архіву)

В Україні обрали нового голову Конституційного суду

В Україні обрали нового голову Конституційного суду

Головою Конституційного суду України обрано Олександра Тупицького. Заступником голови КСУ став Сергій Головатий.
Політика17 вересня 2019 р.
Конституційний суд України (КСУ)

"Переворот" невдоволених. Як КСУ звільнив Шевчука

"Переворот" невдоволених. Як КСУ звільнив Шевчука

Попри звинувачення колишнього голови КСУ, його звільнили законно, а причиною цього стало невдоволення його роботою.
Політика15 травня 2019 р.
Судді Конституційного суду звільнили голову Станіслава Шевчука (архівне фото)

Звільнення голови КСУ: Шевчук звинуватив Порошенка

Звільнення голови КСУ: Шевчук звинуватив Порошенка

Судді Конституційного суду України висловили недовіру очільнику суду Станіславу Шевчуку та обрали нову голову суду.
Політика14 травня 2019 р.