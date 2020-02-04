Збиття Boeing авіакомпанії МАУ: канадські юристи позиваються проти Ірану

Група юристів у Канаді звернулася до суду з колективним позовом проти Ірану від імені жертв авіакатастрофи літака Boeing "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який було збито двома ракетами іранських сил протиповітряної оборони поблизу Тегерана. Про це у п'ятницю, 7 лютого, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Збиття літака МАУ - "акт тероризму"

Згідно з повідомленням, позивачі домагаються отримання щонайменше 1,5 мільярда канадських доларів (близько 1 мільярда євро) компенсації. У якості відповідачів у позові згадуються Іран, його верховний лідер та збройне формування "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

У позові збиття літака Boeing іранськими ППО називають "навмисним і свідомим актом тероризму".

Коментуючи Reuters мету позову, Джона Арнольд, один із керівників групи адвокатів, заявив, що юристи таким чином прагнуть "надати голос родинам (жертв катастрофи літака МАУ. - Ред.) та домогтися компенсації для них у суді".

Позивач - родич жертви авіакатастрофи

При цьому головний позивач згадується у позові під іменем Джона Доу, яке використовується у англосаксонському праві на позначення позивача, що бажає залишитися анонімним. Зазначається, що він є близьким родичем одного з загиблих у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана, справжнє ім'я якого також не згадується.

Позивач у справі про збиття літака МАУ є родичем загиблого у авіакатастрофі

Необхідність анонімності у позові пояснюється ризиком, який розкриття його імені може представляти для рідних позивача, що залишаються в Ірані. Юристи зазначають, що загроза для них з боку іранського режиму може бути смертельною.

Іран взяв на себе відповідальність

Повідомляється, що позов було подано ще 24 січня у Торонто, однак досі не зрозуміло, чи заява була передана відповідачам у Ірані. За словами Арнольда, канадський уряд має забезпечити таке повідомлення і він вже отримав підтвердження, що воно знаходиться "в дорозі".

Раніше Іран визнав, що збив літак МАУ двома ракетами класу "земля-повітря" російського виробництва. Ракети були випущені військовими КВІР.

Однак 30 січня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що поки не бачить з боку Ірану належної роботи у розслідуванні обставин трагедії.