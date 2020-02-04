 Збиття Boeing авіакомпанії МАУ: канадські юристи позиваються проти Ірану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2020

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Збиття Boeing авіакомпанії МАУ: канадські юристи позиваються проти Ірану

Канадські юристи позиваються проти Ірану від імені родичів жертв авіакатастрофи літака Boeing авіакомпанії МАУ, який було збити іранськими ППО неподалік Тегерана.

Канадські юристи називають збиття літака МАУ свідомим актом тероризму

Канадські юристи називають збиття літака МАУ "свідомим актом тероризму"

Група юристів у Канаді звернулася до суду з колективним позовом проти Ірану від імені жертв авіакатастрофи літака Boeing "Міжнародних авіаліній України" (МАУ), який було збито двома ракетами іранських сил протиповітряної оборони поблизу Тегерана. Про це у п'ятницю, 7 лютого, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Збиття літака МАУ - "акт тероризму"

Згідно з повідомленням, позивачі домагаються отримання щонайменше 1,5 мільярда канадських доларів (близько 1 мільярда євро) компенсації. У якості відповідачів у позові згадуються Іран, його верховний лідер та збройне формування "Корпус вартових ісламської революції" (КВІР).

У позові збиття літака Boeing іранськими ППО називають "навмисним і свідомим актом тероризму".

Коментуючи Reuters мету позову, Джона Арнольд, один із керівників групи адвокатів, заявив, що юристи таким чином прагнуть "надати голос родинам (жертв катастрофи літака МАУ. - Ред.) та домогтися компенсації для них у суді".

Позивач - родич жертви авіакатастрофи

При цьому головний позивач згадується у позові під іменем Джона Доу, яке використовується у англосаксонському праві на позначення позивача, що бажає залишитися анонімним. Зазначається, що він є близьким родичем одного з загиблих у катастрофі літака МАУ поблизу Тегерана, справжнє ім'я якого також не згадується.

Позивач у справі про збиття літака МАУ є родичем загиблого у авіакатастрофі

Позивач у справі про збиття літака МАУ є родичем загиблого у авіакатастрофі

Необхідність анонімності у позові пояснюється ризиком, який розкриття його імені може представляти для рідних позивача, що залишаються в Ірані. Юристи зазначають, що загроза для них з боку іранського режиму може бути смертельною.

Іран взяв на себе відповідальність

Повідомляється, що позов було подано ще 24 січня у Торонто, однак досі не зрозуміло, чи заява була передана відповідачам у Ірані. За словами Арнольда, канадський уряд має забезпечити таке повідомлення і він вже отримав підтвердження, що воно знаходиться "в дорозі".

Раніше Іран визнав, що збив літак МАУ двома ракетами класу "земля-повітря" російського виробництва. Ракети були випущені військовими КВІР.

Однак 30 січня генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що поки не бачить з боку Ірану належної роботи у розслідуванні обставин трагедії.

Дивитись відео 02:45

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