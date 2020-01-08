Збиття літака МАУ: В Україні змінили кваліфікацію злочину

Офіс генерального прокурора України вирішив змінити кваліфікацію злочину, за яким відкрито провадження у зв'язку з авіакатастрофою літака Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) в Тегерані. Про це пресслужба відомства повідомила у суботу, 11 січня.

"Враховуючи визнання Іраном провини за збитий літак авіакомпанії "МАУ" військовими цієї країни, Офіс генерального прокурора ухвалив рішення про зміну кваліфікації кримінального правопорушення, щодо якого відкрито провадження", - йдеться у повідомленні.

Слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей, а також знищення літака, зазначають у відомстві. Проведення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Служби безпеки України (СБУ).

Як повідомлялося, 8 січня літак Boeing 737-800 "Міжнародних авіаліній України", що виконував рейс Тегеран-Київ, розбився одразу після зльоту з тегеранського аеропорту. Усі 176 людей, що перебували на борту, загинули, серед них були громадяни Ірану, України, Канади, Німеччини, Афганістану, а також піддані Швеції та Великобританії.

Того ж дня в Україні розпочали досудове розслідування авіакатастрофи за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей. Досудове слідство здійснювало Головне слідче управління Національної поліції України, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

11 січня іранська влада визнала, що Boeing помилково збили іранські військові. Пізніше цього дня командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що його підрозділ бере на себе всю відповідальність за трагедію. За його словами, український літак був помилково ідентифікований як крилата ракета, і в його напрямку було випущено зенітну ракету малого радіусу дії, яка вибухнула поруч з лайнером. Як стверджує Хаджізаде, у оператора зенітного ракетного комплексу (ЗРК) було до десяти секунд для ухвалення рішення про запуск ракети, а через перешкоди у зв'язку він діяв самостійно.

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