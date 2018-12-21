 За час воєнного стану в Україну не пустили близько 1650 громадян РФ - ДПС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.12.2018

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Новини

За час воєнного стану в Україну не пустили близько 1650 громадян РФ - ДПС

Державна прикордонна служба підбила підсумки щодо перетину кордону України громадянами РФ. За останню добу воєнного стану прикордонники завернули близько 90 росіян.

Обмеження на в'їзд в Україну для громадян РФ чоловічої статі може залишитися й надалі

Обмеження на в'їзд в Україну для громадян РФ чоловічої статі може залишитися й надалі

Державна прикордонна служба України за весь період дії воєнного стану в десяти областях, а саме з 26 листопада до 26 грудня, не пропустила на територію України близько 1650 громадян Росії. Про це у середу, 26 грудня, повідомив речник ДПС Олег Слободян, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Слободян також зазначив, що за останню добу на територію України не пустили 89 громадян Росії. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов висловив припущення, що обмеження щодо в'їзду на територію Українидля громадян РФ чоловічої статі можуть залишитися і після припинення воєнного стану.

30 листопада Державна прикордонна служба України посилила заходи контролю на кордоні і обмежила в'їзд іноземців, насамперед громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Як повідомлялося, після інциденту 25 листопада в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін воєнного стану минає 26 грудня о 14:00 (за київським часом).

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Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)

DW.COM

Воєнний стан в Україні: прикордонники не пропустили вже понад 600 росіян

Кількість охочих в'їхати до України росіян скоротилася приблизно втричі, стверджує керівник ДПС Петро Цигикал. За кілька днів прикордонники не пропустили понад 600 громадян РФ. (04.12.2018)  

Порошенко: Загроза вторгнення Росії залишається

За словами президента України Петра Порошенка, на момент запровадження воєнного стану на кордоні з Україною було 80 тисяч російських солдатів. Їх стало менше лише на 10 відсотків, тож загроза вторгнення зберігається. (16.12.2018)  

Україна закрила кордон для чоловіків з Росії

Державна прикордонна служба України заборонила в'їзд до країни громадянам РФ чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Президент України Петро Порошенко хоче посилити вимоги до реєстрації громадян РФ. (30.11.2018)  

Заборона, котрої немає: чому росіяни й надалі можуть в'їжджати в Україну

Українські прикордонники тепер прискіпливіше ставляться до російських громадян, зросла й кількість тих, кому відмовлено у в'їзді, однак, як з'ясувалось, про тотальну заборону на в'їзд в Україну не йдеться. (04.12.2018)  

Аудіо й відео до теми

Воєнний стан в Україні: заради оборони чи виборів? (27.11.2018)  

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