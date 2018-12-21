За час воєнного стану в Україну не пустили близько 1650 громадян РФ - ДПС

Державна прикордонна служба підбила підсумки щодо перетину кордону України громадянами РФ. За останню добу воєнного стану прикордонники завернули близько 90 росіян.
Державна прикордонна служба України за весь період дії воєнного стану в десяти областях, а саме з 26 листопада до 26 грудня, не пропустила на територію України близько 1650 громадян Росії. Про це у середу, 26 грудня, повідомив речник ДПС Олег Слободян, передає агенція "Інтерфакс-Україна".
Слободян також зазначив, що за останню добу на територію України не пустили 89 громадян Росії. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов висловив припущення, що обмеження щодо в'їзду на територію Українидля громадян РФ чоловічої статі можуть залишитися і після припинення воєнного стану.
30 листопада Державна прикордонна служба України посилила заходи контролю на кордоні і обмежила в'їзд іноземців, насамперед громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60 років.
Як повідомлялося, після інциденту 25 листопада в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін воєнного стану минає 26 грудня о 14:00 (за київським часом).
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