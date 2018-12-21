За час воєнного стану в Україну не пустили близько 1650 громадян РФ - ДПС

Державна прикордонна служба України за весь період дії воєнного стану в десяти областях, а саме з 26 листопада до 26 грудня, не пропустила на територію України близько 1650 громадян Росії. Про це у середу, 26 грудня, повідомив речник ДПС Олег Слободян, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Слободян також зазначив, що за останню добу на територію України не пустили 89 громадян Росії. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов висловив припущення, що обмеження щодо в'їзду на територію Українидля громадян РФ чоловічої статі можуть залишитися і після припинення воєнного стану.

30 листопада Державна прикордонна служба України посилила заходи контролю на кордоні і обмежила в'їзд іноземців, насамперед громадян Російської Федерації чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Як повідомлялося, після інциденту 25 листопада в районі Керченської протоки, коли Росія захопила кораблі українських ВМС і моряків, Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності. Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані вздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів. Термін воєнного стану минає 26 грудня о 14:00 (за київським часом).