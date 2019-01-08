За розслідування щодо найманців "Вагнера" в Росії погрожують розправою (відео)

Жилет репортера "Нової газети" на вівці у клітці перед редакцією видання у Москві - це не зоопарк, а остання кампанія залякування відомої російської опозиційної газети. Кількома днями раніше в редакцію принесли відрізану баранячу голову та жалобний вінок з фотографією журналіста-розслідувача Дениса Короткова. В інтернеті проти Короткова розгорнули масштабну кампанію цькування - усе через його рослідування діяльності "кухаря Кремля" і друга Путіна Євгена Пригожина, який керує фабрикою тролів і приватною військовою компанією "Вагнер". Саме російських найманців стосувалися останні статті Короткова.