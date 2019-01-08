 За розслідування щодо найманців ″Вагнера″ в Росії погрожують розправою (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 14.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Головна

За розслідування щодо найманців "Вагнера" в Росії погрожують розправою (відео)

Жалобний вінок та відрізана бараняча голова: кампанія залякування проти журналістів "Нової газети" наново розгорнулася після статей щодо найманців "Вагнера", якими керує "кухар" Путіна Євген Пригожин.

Свобода слова в Росії - дедалі більша рідкість

Свобода слова в Росії - дедалі більша рідкість

Жилет репортера "Нової газети" на вівці у клітці перед редакцією видання у Москві - це не зоопарк, а остання кампанія залякування відомої російської опозиційної газети. Кількома днями раніше в редакцію принесли відрізану баранячу голову та жалобний вінок з фотографією журналіста-розслідувача Дениса Короткова. В інтернеті проти Короткова розгорнули масштабну кампанію цькування - усе через його рослідування діяльності "кухаря Кремля" і друга Путіна Євгена Пригожина, який керує фабрикою тролів і приватною військовою компанією "Вагнер". Саме російських найманців стосувалися останні статті Короткова. 

DW.COM

Російська "Новая газета" знайшла ознаки підробки у доказах РФ щодо MH17

Представлений міноборони Росії документ на готову ракету, якою згодом був збитий малайзійський Boeing, датований раніше, ніж її виробництво, пише російське видання "Новая газета". (19.09.2018)  

Коментар: Чи відповість Путін за Вагнера?

Під американськими бомбами в Сирії загинули росіяни, це вже безперечно. Питання в тому, скільки було вбито, і як реагуватиме на це Кремль, вважає політолог Іван Преображенський. (14.02.2018)  

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі і тепер у Сирії. DW зібрала відомості про цю ПВК. (15.02.2018)  

СБУ оприлюднила дані двохсот найманців ПВК "Вагнера"

Із понад 200 російських найманців ПВК "Вагнера", чиї персональні дані оприлюднила українська спецслужба, є й такі, хто брав участь у подіях на Донбасі і в Криму, стверджує СБУ. (07.10.2018)  

Похорон поза законом: як шукають загиблих у Сирії російських найманців

Чому родичі не можуть отримати тіла російських найманців з групи Вагнера, які загинули в Сирії, і при цьому мовчать, розбиралася DW. (21.02.2018)  

Також за темою

Бараняча голова та жалобний вінок: Росія та її свобода слова (09.01.2019) 09.01.2019

Жалобний вінок та відрізана бараняча голова: кампанія залякування проти журналістів "Нової газети" наново розгорнулася після статей щодо найманців "Вагнер", якими керує "кухар" Путіна Євген Пригожин. Свобода слова в Росії - дедалі більша рідкість.

Ukraine Russischer Journalist Babtschenko lebt

Бабченко припустив, що його вбивство замовив "кухар Путіна" Пригожин 01.10.2018

Російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко заявив про причетність до замаху на нього російського бізнесмена Євгена Пригожина, якого ще називають "кухарем Путіна".

Syrien Deir al-Sur Russische Soldaten

ПВК Вагнера: все, що про неї відомо 15.02.2018

Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі і тепер у Сирії. DW зібрала відомості про цю ПВК.