За розслідування щодо найманців "Вагнера" в Росії погрожують розправою (відео)

Жалобний вінок та відрізана бараняча голова: кампанія залякування проти журналістів "Нової газети" наново розгорнулася після статей щодо найманців "Вагнера", якими керує "кухар" Путіна Євген Пригожин.
Жилет репортера "Нової газети" на вівці у клітці перед редакцією видання у Москві - це не зоопарк, а остання кампанія залякування відомої російської опозиційної газети. Кількома днями раніше в редакцію принесли відрізану баранячу голову та жалобний вінок з фотографією журналіста-розслідувача Дениса Короткова. В інтернеті проти Короткова розгорнули масштабну кампанію цькування - усе через його рослідування діяльності "кухаря Кремля" і друга Путіна Євгена Пригожина, який керує фабрикою тролів і приватною військовою компанією "Вагнер". Саме російських найманців стосувалися останні статті Короткова.
Представлений міноборони Росії документ на готову ракету, якою згодом був збитий малайзійський Boeing, датований раніше, ніж її виробництво, пише російське видання "Новая газета". (19.09.2018)
Під американськими бомбами в Сирії загинули росіяни, це вже безперечно. Питання в тому, скільки було вбито, і як реагуватиме на це Кремль, вважає політолог Іван Преображенський. (14.02.2018)
Приватна військова компанія Вагнера в Росії - поза законом. Про неї не говорять на держканалах. Але її бійці, судячи з усього, гинули на Донбасі і тепер у Сирії. DW зібрала відомості про цю ПВК. (15.02.2018)
Із понад 200 російських найманців ПВК "Вагнера", чиї персональні дані оприлюднила українська спецслужба, є й такі, хто брав участь у подіях на Донбасі і в Криму, стверджує СБУ. (07.10.2018)