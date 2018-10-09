За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки

За останні десять років пенсії за віком у Німеччині зросли на 22 відсотки. Якщо у 2007 році середня пенсія у країні складала 718 євро на місяць, то до 2017 року вона досягла рівня 875,68 євро, повідомила у суботу, 20 жовтня, газета Rheinische Post з посиланням на Німецький фонд пенсійного страхування.

Іще більше за цей час зросла середня пенсія усіх видів - на 28 відсотків, з 845 євро до 1078 євро. "Окрім відносно високих пенсійних коригувань за останні роки, пенсія для матерів (жінок, які не працювали, доглядаючи своїх дітей. - Ред.), запроваджена у 2014 році, також показує свій ефект", - повідомив речник Німецького фонду пенсійного страхування.

За даними видання, у середині 2017 року пенсії з фонду державного пенсійного страхування отримував 21 мільйон пенсіонерів , серед яких 12 мільйонів жінок і дев'ять мільйонів чоловіків. У середині 2007 року таких пенсіонерів було близько 20,2 мільйона (11,7 мільйона жінок та 8,5 мільйона чоловіків).

Збільшення кількості пенсіонерів на 3,7 відсотка за десять років пояснюється демографічними змінами у німецькому суспільстві. "Збільшення пов'язано, з одного боку, з демографічним розвитком, оскільки зараз на пенсію виходять бебі-бумери, а з іншого - зі збільшенням тривалості життя, що відбивається у більш тривалому періоді виплати пенсії", - повідомив представник відомства.