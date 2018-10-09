 За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

За десять років пенсії у ФРН зросли на 22 відсотки

За останні десять років пенсії за віком зросли у Німеччині майже на чверть та складають зараз в середньому 875 євро. Кількість пенсіонерів також збільшується.

Пенсії за віком зросли у Німеччині за останні десять років майже на чверть

Пенсії за віком зросли у Німеччині за останні десять років майже на чверть

За останні десять років пенсії за віком у Німеччині зросли на 22 відсотки. Якщо у 2007 році середня пенсія у країні складала 718 євро на місяць, то до 2017 року вона досягла рівня 875,68 євро, повідомила у суботу, 20 жовтня, газета Rheinische Post з посиланням на Німецький фонд пенсійного страхування.

Іще більше за цей час зросла середня пенсія усіх видів - на 28 відсотків, з 845 євро до 1078 євро. "Окрім відносно високих пенсійних коригувань за останні роки, пенсія для матерів (жінок, які не працювали, доглядаючи своїх дітей. - Ред.), запроваджена у 2014 році, також показує свій ефект", - повідомив речник Німецького фонду пенсійного страхування.

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З 2000 року число німецьких пенсіонерів, які одержують пенсію, живучи за кордоном, зросла до 1,5 мільйона осіб. Як повідомляє Saarbrücker Zeitung. Найчастіше ці гроші надходять до Швейцарії, США та Австрії. (06.10.2018)

Кількість літніх людей зростає, а молодих - меншає. Демографічний розвиток вважається одним із головних суспільних викликів у Німеччині. Та чи справді старіюче суспільство є суто негативним явищем? (23.03.2015)

За даними видання, у середині 2017 року пенсії з фонду державного пенсійного страхування отримував 21 мільйон пенсіонерів , серед яких 12 мільйонів жінок і дев'ять мільйонів чоловіків. У середині 2007 року таких пенсіонерів було близько 20,2 мільйона (11,7 мільйона жінок та 8,5 мільйона чоловіків).

Збільшення кількості пенсіонерів на 3,7 відсотка за десять років пояснюється демографічними змінами у німецькому суспільстві. "Збільшення пов'язано, з одного боку, з демографічним розвитком, оскільки зараз на пенсію виходять бебі-бумери, а з іншого - зі збільшенням тривалості життя, що відбивається у більш тривалому періоді виплати пенсії", - повідомив представник відомства.

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