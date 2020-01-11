 За два місяці понад 500 тисяч жителів провінції Ідліб стали біженцями - ООН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.02.2020

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Новини

За два місяці понад 500 тисяч жителів провінції Ідліб стали біженцями - ООН

Протягом двох місяців боїв у сирійській провінції Ідліб понад 500 тисяч осіб стали біженцями, підрахували в УКГП ООН. Це значно погіршило і без того катастрофічну гуманітарну ситуацію в регіоні, кажуть у ООН.

Мешканці Ідлібу тікають від війни

Мешканці Ідлібу тікають від війни, січень 2020 року

Загострення збройного протистояння в сирійській провінції Ідліб призвело до істотного погіршення ситуації з біженцями в цьому регіоні. Про це в вівторок, 4 лютого, повідомили в Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН.  Від грудня 2019 року близько 520 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через бойові дії в провінції Ідліб, порахували в УКГП ООН.

DW.COM

Унаслідок обстрілів з боку військ Башара Асада в сирійській провінції Ідліб загинуло шестеро турецьких військових. У відповідь на це турецька авіація обстріляла позиції військ Асада. (03.02.2020)

Турецька армія обстріляла позиції сил уряду Башара Асада на півночі Сирії. Внаслідок обстрілів, за даними спостерігачів, загинули 13 сирійських військових. Так Анкара відповіла на обстріл позицій турецьких військ. (03.02.2020)

Водночас представник УКГП ООН Девід Свонсон наголосив, що різке збільшення кількості біженців у зимовий період значно погіршило і без того "жахливу" гуманітарну ситуацію в регіоні, передає агенція новин dpa. За словами Свонсона, близько 80 відсотків біженців з Ідлібу - жінки й діти.

Представк ООН також нагадав, що за період між квітнем і серпнем 2019 року через бойові дії в Ідлібі цю провінцію були змушені залишити понад 400 тисяч людей. Багато хто з них відтоді вже кілька разів перебирався в інші місця внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, війська сирійського правителя Башара Асада проводять наступальну операцію в провінції Ідліб, більша частина якої перебуває під контролем опозиційних до Асада угруповань. Силам Асада надають постійну підтримку з повітря російська війська.

Днями під час обстрілу сирійськими військами позицій опозиційних угруповань загинуло також кілька турецьких військових, які дислокуються в Ідлібі. Туреччина підтримує сирійську опозицію. У відповідь на це турецькі війська завдали удару по позиціях сил Асада в цій провінції.

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