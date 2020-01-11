За два місяці понад 500 тисяч жителів провінції Ідліб стали біженцями - ООН

Загострення збройного протистояння в сирійській провінції Ідліб призвело до істотного погіршення ситуації з біженцями в цьому регіоні. Про це в вівторок, 4 лютого, повідомили в Управлінні з координації гуманітарних питань (УКГП) ООН. Від грудня 2019 року близько 520 тисяч людей були змушені залишити свої будинки через бойові дії в провінції Ідліб, порахували в УКГП ООН.

Водночас представник УКГП ООН Девід Свонсон наголосив, що різке збільшення кількості біженців у зимовий період значно погіршило і без того "жахливу" гуманітарну ситуацію в регіоні, передає агенція новин dpa. За словами Свонсона, близько 80 відсотків біженців з Ідлібу - жінки й діти.

Представк ООН також нагадав, що за період між квітнем і серпнем 2019 року через бойові дії в Ідлібі цю провінцію були змушені залишити понад 400 тисяч людей. Багато хто з них відтоді вже кілька разів перебирався в інші місця внаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, війська сирійського правителя Башара Асада проводять наступальну операцію в провінції Ідліб, більша частина якої перебуває під контролем опозиційних до Асада угруповань. Силам Асада надають постійну підтримку з повітря російська війська.

Днями під час обстрілу сирійськими військами позицій опозиційних угруповань загинуло також кілька турецьких військових, які дислокуються в Ідлібі. Туреччина підтримує сирійську опозицію. У відповідь на це турецькі війська завдали удару по позиціях сил Асада в цій провінції.