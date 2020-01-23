 Заходи проти коронавірусу у Китаї охопили близько мільярда осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Заходи проти коронавірусу у Китаї охопили близько мільярда осіб

Запроваджені владою Китаю заходи проти нового коронавірусу охопили вже близько одного мільярда громадян країни. Кількість жертв хвороби зростає.

Залізничний вокзал у Пекіні

Посилені заходи китайської влади, спрямовані на "захист населення" від нового коронавірусу 2019-nCoV, охопили близько одного мільярда людей. Про це в суботу, 25 січня, повідомило видання Global Times.

Згідно з повідомленням, найвищий рівень тривоги запроваджено вже в 22 провінціях та муніципалітетах, на території яких проживає понад 1,1 мільярда осіб. Одним з останніх надзвичайний стан на своїй території оголосив Гонконг.

Тим часом інформаційне агентство AFP повідомляє, що вже у 18 містах у провінції Хубей майже повністю закрите сполучення з зовнішнім світом. Таким чином, "під карантином" опинилося близько 56 мільйонів людей.

У місті Ухань, адміністративному центрі провінції Хубей, де був виявлений коронавірус 2019-nCoV, місцева влада оголосила про рішення заборонити рух транспорту в центрі міста з метою зупинити поширення хвороби. Проїзд буде дозволено лише авторизованим транспортним засобам для забезпечення міста товарами і послугами першої необхідності та близько шести тисячам таксі, які допоможуть у пересуванні по місту в разі гострої потреби.

Кількість жертв коронавірусу зростає

Згідно з даними китайського Державного комітету з питань охорони здоров'я, кількість інфікованих пневмонією, спричиненою новим коронавірусом, лише в Китаї сягнула 1287 осіб. При цьому кількість загиблих від недуги зросла до 41 людини.

Працівники аптеки в Ухані, місті у Китаї, з якого розпочалося поширення коронавірусу

Працівники аптеки в Ухані - китайському місті, з якого розпочалося поширення коронавірусу

Загалом захворювання було зафіксовано вже у 29 китайських провінціях, однак більшість випадків - саме в провінції Хубей. Станом на 25 січня тут захворіло 729 осіб. На цій території проживала й абсолютно більшість загиблих - 39 осіб. При цьому переважна більшість загиблих - люди похилого віку.

Також серед людей, що зараз перебувають у лікарнях із новою недугою, 100 - у важкому стані, а 57 осіб - у надзвичайно важкому. Водночас уже 32 особи одужали і були виписані з медичних закладів.

Коронавірус шириться світом

Тим часом перші підтверджені випадки інфікуванням новим коронавірусом зафіксовані в Росії та Австралії. У Франції, де напередодні було зафіксовано три випадки захворювання, влада пообіцяла не допустити подальшого поширення недуги. Також вже другий випадок інфікування вірусом підтвердили у США.

В Україні зараз зафіксовано три випадки підозри на захворювання коронавірусом, однак жоден з них ще не було підтверджено, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Дивитись відео 00:52

Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)

Аудіо й відео до теми

Китайці за тиждень збудують лікарню для заражених коронавірусом (24.01.2020)  

Також за темою

Ausbrüche der Coronavirus-Pneumonie in China

Китай ізолював місто Ухань, з якого походить новий коронавірус 23.01.2020

Мешканці китайського міста Ухань, у якому було вперше зафіксоване інфікування людини новим коронавірусом, не зможуть залишати місто "без особливих причин".

USA Steuben-Parade in New York

Дві третини німців вважають відносини з США поганими 26.11.2019

Більшість німців песимістично оцінюють стан відносин між Німеччиною та США. Американці, натомість, вважають їх добрими. Про це свідчать результати опитування фонду Körber-Stiftung.

Sicherheit im Internet

Резолюція ООН щодо боротьби з кіберзлочинністю викликала занепокоєння у США і ЄС 28.12.2019

Проти резолюції виступили, зокрема, США, Канада, європейські країни та Україна. На їхню думку, документ може сприяти встановленню цензури.

Реклама

Докладно

У нацистському таборі Аушвітц було вбито понад мільйон євреїв та представників інших національностей

Аушвіц. Шокуюча історія

27 січня 1945 року радянська армія звільнила в'язнів концтабору Аушвіц. Побачене було незбагненно шокуючим.   

Від народження дитини до її повноліття німецька родина, за статистикою, інвестує у своє дитя приблизно 140 тисяч євро (Imago)

Скільки коштує виростити дитину в Німеччині (відео)

Чи можуть німці дозволити собі дитину на одну зарплату? На що саме витрачається найбільше грошей?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  