Заходи проти коронавірусу у Китаї охопили близько мільярда осіб

Посилені заходи китайської влади, спрямовані на "захист населення" від нового коронавірусу 2019-nCoV, охопили близько одного мільярда людей. Про це в суботу, 25 січня, повідомило видання Global Times.

Згідно з повідомленням, найвищий рівень тривоги запроваджено вже в 22 провінціях та муніципалітетах, на території яких проживає понад 1,1 мільярда осіб. Одним з останніх надзвичайний стан на своїй території оголосив Гонконг.

Тим часом інформаційне агентство AFP повідомляє, що вже у 18 містах у провінції Хубей майже повністю закрите сполучення з зовнішнім світом. Таким чином, "під карантином" опинилося близько 56 мільйонів людей.

У місті Ухань, адміністративному центрі провінції Хубей, де був виявлений коронавірус 2019-nCoV, місцева влада оголосила про рішення заборонити рух транспорту в центрі міста з метою зупинити поширення хвороби. Проїзд буде дозволено лише авторизованим транспортним засобам для забезпечення міста товарами і послугами першої необхідності та близько шести тисячам таксі, які допоможуть у пересуванні по місту в разі гострої потреби.

Кількість жертв коронавірусу зростає

Згідно з даними китайського Державного комітету з питань охорони здоров'я, кількість інфікованих пневмонією, спричиненою новим коронавірусом, лише в Китаї сягнула 1287 осіб. При цьому кількість загиблих від недуги зросла до 41 людини.

Працівники аптеки в Ухані - китайському місті, з якого розпочалося поширення коронавірусу

Загалом захворювання було зафіксовано вже у 29 китайських провінціях, однак більшість випадків - саме в провінції Хубей. Станом на 25 січня тут захворіло 729 осіб. На цій території проживала й абсолютно більшість загиблих - 39 осіб. При цьому переважна більшість загиблих - люди похилого віку.

Також серед людей, що зараз перебувають у лікарнях із новою недугою, 100 - у важкому стані, а 57 осіб - у надзвичайно важкому. Водночас уже 32 особи одужали і були виписані з медичних закладів.

Коронавірус шириться світом

Тим часом перші підтверджені випадки інфікуванням новим коронавірусом зафіксовані в Росії та Австралії. У Франції, де напередодні було зафіксовано три випадки захворювання, влада пообіцяла не допустити подальшого поширення недуги. Також вже другий випадок інфікування вірусом підтвердили у США.

В Україні зараз зафіксовано три випадки підозри на захворювання коронавірусом, однак жоден з них ще не було підтверджено, повідомила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.