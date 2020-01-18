Захист Порошенка не зміг оскаржити його примусовий привід на допит

Київський апеляційний суд не взяв до розгляду скарги адвокатів колишнього президента України, а нинішнього лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на рішення про примусовий привід його на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР).

"Київський апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за цими скаргами, оскільки постанова не підлягає оскарженню", - повідомила прессекретарка суду Тетяна Геведзе в середу, 26 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше в мережі з'явилися скан-копії рішень Печерського районного суду Києва про примусовий привід Порошенка на допит до ДБР на вулицю Петлюри, 15. Зокрема, минулого тижня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський оприлюднив у своєму Telegram-каналі скан-копії двох таких документів, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з першим документом, слідча суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова постановила задовольнити клопотання слідчого та здійснити привід Порошенка на допит до ДБР 28 лютого, о 14:00. У другому документі зазначалося, що слідчий суддя того самого суду Сергій Вовк постановив задовольнити клопотання слідчого та здійснити привід Порошенка на допит до ДБР 6 березня 2020 року, о 14:00.

Виконання зазначених рішення та постанови про привід доручено відповідним підрозділам органів Національної поліції. Оскарженню вони не підлягають.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ДБР відкрило справу через можливу державну зраду Порошенка під час підписання ним мінських угод.