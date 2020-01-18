 Захист Порошенка не зміг оскаржити його примусовий привід на допит | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Захист Порошенка не зміг оскаржити його примусовий привід на допит

Рішення про примусовий привід експрезидента України Петра Порошенка до ДБР оскарженню не підлягають, вирішили в Київському апеляційному суді.

Згідно з рішенням суду, Петра Порошенка мають примусово доставити на допит до ДБР

Згідно з рішенням суду, Петра Порошенка мають примусово доставити на допит до ДБР

Київський апеляційний суд не взяв до розгляду скарги адвокатів колишнього президента України, а нинішнього лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка на рішення про примусовий привід його на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР). 

DW.COM

Після реорганізації роботи Державного бюро розслідувань у ньому проведуть аудит, повідомила тимчасова виконувачка обов'язків директора ДБР Ірина Венедіктова. (03.01.2020)

Експрезидента України Петра Порошенка у ДБР хочуть допитати у справах про вчинення державної зради під час підписання Мінських угод та звільнення першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. (18.01.2020)

Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Адвокат Порошенка заявляє, що справа б'є не лише по ньому, але й по команді Володимира Зеленського. (11.12.2019)

"Київський апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за цими скаргами, оскільки постанова не підлягає оскарженню", - повідомила прессекретарка суду Тетяна Геведзе в середу, 26 лютого, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше в мережі з'явилися скан-копії рішень Печерського районного суду Києва про примусовий привід Порошенка на допит до ДБР на вулицю Петлюри, 15. Зокрема, минулого тижня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський оприлюднив у своєму Telegram-каналі скан-копії двох таких документів, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з першим документом, слідча суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова постановила задовольнити клопотання слідчого та здійснити привід Порошенка на допит до ДБР 28 лютого, о 14:00. У другому документі зазначалося, що слідчий суддя того самого суду Сергій Вовк постановив задовольнити клопотання слідчого та здійснити привід Порошенка на допит до ДБР 6 березня 2020 року, о 14:00.

Виконання зазначених рішення та постанови про привід доручено відповідним підрозділам органів Національної поліції. Оскарженню вони не підлягають.

Нагадаємо, в грудні 2019 року ДБР відкрило справу через можливу державну зраду Порошенка під час підписання ним мінських угод.

Дивитись відео 07:14

Порошенко в Мюнхені: про виступ Зеленського, реакцію Путіна, санкції проти РФ і допити в ДБР (15.02.2020)

Також за темою

Ukraine | Präsidentschaftswahlen | Reaktion Poroschenko

ДБР викликало Петра Порошенка на допит щодо державної зради 18.01.2020

Експрезидента України Петра Порошенка у ДБР хочуть допитати у справах про вчинення державної зради під час підписання Мінських угод та звільнення першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Normandy Four Gipfel in der Ukraine | Ehem. Präsident Petro Poroschenko

Порошенко вимагає санкцій за прямі постачання газу з РФ 23.12.2019

Експрезидент України Петро Порошенко та його партія "Європейська солідарність" вимагають скликати засідання РНБО через плани прямого постачання газу з Росії українським компаніям.

Ukraine Petro Poroschenko

Петро Порошенко знову не прийшов на допит до ДБР 06.09.2019

Петро Порошенко вдруге не прийшов на допит в ДБР, його хотіли допитати як свідка щодо можливого втручання у діяльність суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Реклама

Докладно

Ukraine - Kundgebung in Kiev für die Lustration in staatlichen Institutionen (DW/A. Sawitzky)

Чи виживе в Україні люстрація?

Київ остаточно програв у Європейському суді з прав людини справу "Полях та інші проти України".  

Робота у Німеччині

На роботу до Німеччини: хто допоможе у працевлаштуванні

У Бонні відкрили сервісну службу для іноземних фахівців.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  