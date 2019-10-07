Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт

Захист колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"), якого підозрюють у заподіянні поранення людині в Київській області, оскаржив його арешт. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомила в суботу, 12 жовтня, агенція "Українські новини".

Зазначено, що 11 жовтня адвокати ексдепутата подали апеляційну скаргу. Сформовано колегію для розгляду скарги у складі суддів Тетяни Росик, Миколи Ященка і Тетяни Фрич. Дата розгляду апеляції ще не призначено.

Як повідомлялось, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. Таким чином суд у повному обсязі задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань. 4 жовтня ДБР повідомило Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Пашинський відкидає усі обвинувачення. "Кримінальний елемент, який образив мою дружину і розбив мені голову пляшкою, відмовився проходити поліграф і постійно змінював покази. Я не залишив країну, хоча депутатський імунітет втратив ще у серпні", - написав він у Facebook після оголошення судового рішення.