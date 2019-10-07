 Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Захист ексдепутата Сергія Пашинського оскаржив його арешт

Захист арештованого через підозри у пораненні людини колишнього народного депутата Сергія Пашинського подав апеляцію на рішення щодо його затримання. Пашинський відкидає всі обвинувачення.

Колишній депутат Сергій Пашинський

Колишній народний депутат Сергій Пашинський

Захист колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"), якого підозрюють у заподіянні поранення людині в Київській області, оскаржив його арешт. Про це йдеться в матеріалах суду, повідомила в суботу, 12 жовтня, агенція "Українські новини".

Зазначено, що 11 жовтня адвокати ексдепутата подали апеляційну скаргу. Сформовано колегію для розгляду скарги у складі суддів Тетяни Росик, Миколи Ященка і Тетяни Фрич. Дата розгляду апеляції ще не призначено.

DW.COM

Хід розслідування конфлікту, під час якого народний депутат Сергій Пашинський вистрілив у 38-річного чоловіка, що стався 31 грудня 2016 року під Києвом, перебуває на особистому контролі прокурора Київської області. (03.01.2017)

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутатау Сергію Пашинському про підозру в заподіянні поранення людині. (04.10.2019)

Як повідомлялось, 7 жовтня Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. Таким чином суд у повному обсязі задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань. 4 жовтня ДБР повідомило Пашинському про підозру у заподіянні поранення людині в Київській області. У повідомленні ДБР зазначається, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між тодішнім народним депутатом і громадянином, під час якого депутат вистрілив чоловікові в ліву ногу з пістолета марки Glock-19.

Пашинський відкидає усі обвинувачення. "Кримінальний елемент, який образив мою дружину і розбив мені голову пляшкою, відмовився проходити поліграф і постійно змінював покази. Я не залишив країну, хоча депутатський імунітет втратив ще у серпні", - написав він у Facebook після оголошення судового рішення.

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