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Захист даних
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Захист даних".
Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022. Однак програма становить серйозний ризик з точки зору захисту даних, говориться у звіті організації Citizen Lab.
Хворим на короновірус, їхньому оточенню та українцям, що повернулися з-за кордону, рекомендують встановити застосунок Мінцифри. Через нього контролюватимуть дотримання режиму самоізоляції. Чи захищені особисті дані користувачів та в яких випадках штрафуватимуть?
Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.