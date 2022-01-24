Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Захист даних

Захист даних

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Захист даних".

Ексклюзив DW: Офіційний застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників

Ексклюзив DW: Офіційний застосунок Олімпіади в Пекіні небезпечний для учасників 24.01.2022

Той, хто їде на Олімпіаду до Китаю, має задокументувати стан свого здоров'я за допомогою додатку My2022. Однак програма становить серйозний ризик з точки зору захисту даних, говориться у звіті організації Citizen Lab.
У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу

У WhatsApp посилили політику конфіденційності після рекордного штрафу 22.11.2021

Компанія WhatsApp змінила політику конфіденційності для європейських користувачів після штрафу у 225 мільйонів євро за порушення правил захисту даних у ЄС.
WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро

WhatsApp оштрафували в Ірландії на 225 мільйонів євро 02.09.2021

Комісія із захисту даних Ірландії перевіряла, як WhatsApp обробляв інформацію про користувачів, і рекомендувала призначити штраф від 30 до 50 мільйонів євро. Європейський регулятор наказав підвищити штраф.
Єврокомісія проведе антимонопольне розслідування щодо Google

Єврокомісія проведе антимонопольне розслідування щодо Google 22.06.2021

Регулятор ЄС має намір з'ясувати, чи порушив Google правила конкуренції Євросоюзу. Брюссель перевірить, чи не обмежує американський IT-концерн доступ третіх осіб до призначених для користувача даних у рекламних цілях.
Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen

Німецькі слідчі провели обшуки в головному офісі Volkswagen 23.11.2020

Під час обшуків компанія передала низку документів та файлів, повідомили в прокуратурі. Слідчі намагалися роздобути більше інформації у справі про прослуховування керівних менеджерів Volkswagen.
WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook

WhatsApp відкидає закиди ФРН у передачі даних користувачів у Facebook 18.05.2020

Уповноважений уряду ФРН застеріг міністерства від використання WhatsApp, пояснивши це загрозою витоку даних. Власники месенджера запевняють, що повідомлення захищені наскрізним шифруванням.

Дій вдома: моніторинг самоізоляції через смартфон (08.04.2020) 09.04.2020

Хворим на короновірус, їхньому оточенню та українцям, що повернулися з-за кордону, рекомендують встановити застосунок Мінцифри. Через нього контролюватимуть дотримання режиму самоізоляції. Чи захищені особисті дані користувачів та в яких випадках штрафуватимуть?
Google показав, як змінилося пересування користувачів через карантин

Google показав, як змінилося пересування користувачів через карантин 03.04.2020

Команія Google на тлі боротьби з пандемією коронавірусу оприлюднила анонімізовані дані про пересування своїх користувачів. У концерні запевняють, що доступ до приватних даних користувачів отримати неможливо.
Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - Європа у фокусі (відео)

Росія як поліцейська держава: камери спостереження проти опозиції - "Європа у фокусі" (відео) 10.02.2020

Словаччина: політика та організована злочинність пліч-о-пліч. Франція: зіркові шеф-кухарі проти "Мішлен". Швейцарія: жертви державного свавілля вимагають визнання. Італія: гондольєри звільняють канали Венеції від сміття.
Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки

Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки 20.01.2020

Якими є ваші сексуальні вподобання? Чи вживали ви коли-небудь психоделічні засоби? Чи є ви ВІЛ-позитивним? Більш особистих запитань годі уявити. Відповіді на них знають додатки, які ви, ймовірно, встановили на смартфон.
Ізоляція замість кастрації: як в Україні діятиме реєстр педофілів

Ізоляція замість кастрації: як в Україні діятиме реєстр педофілів 20.12.2019

В Україні посилюють відповідальність за злочини проти неповнолітніх на сексуальному підґрунті - планується створення реєстру педофілів. Як він працюватиме - у матеріалі DW.

Британець позивається проти поліції через відеостеження (19.11.2019) 19.11.2019

Британець був шокований, коли дізнався, що поліцейські камери спостереження можуть вирахувати його ім'я та адресу за обличчям.
Facebook визнав прослуховування розмов користувачів

Facebook визнав прослуховування розмов користувачів 14.08.2019

Facebook передавав стороннім компаніям аудіозаписи голосових повідомлень користувачів для їхньої розшифровки. У соцмережі запевняють, що вже тиждень як припинили це робити.
Міністерство юстиції США починає масштабні перевірки інтернет-велетнів

Міністерство юстиції США починає масштабні перевірки інтернет-велетнів 24.07.2019

У США провідні інтернет-компанії перевірять щодо змови на ринку і притиснення конкурентів. Reuters повідомляє, що в списку Facebook, Amazon, Google і, можливо, Apple.
FaceApp: Поорані зморшками обличчя та викрадені дані

FaceApp: Поорані зморшками обличчя та викрадені дані 19.07.2019

Додаток FaceApp з його функцією старіння обличчя спричинив справжню ейфорію та фурор у соціальних мережах. Водночас експерти та політики застерігають від можливих проблем через брак захисту особистих даних.
Як німецькі міста стають розумними

Як німецькі міста стають розумними 21.06.2019

Нові технології здатні поліпшити життя у місті. Від розумних паркувань до цілих житлових кварталів: у Німеччині активно експериментують з цифровою технікою.
Інші статті