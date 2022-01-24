Захист даних

Мобільні додатки для знайомств: шпигуни у ліжку й не тільки

Якими є ваші сексуальні вподобання? Чи вживали ви коли-небудь психоделічні засоби? Чи є ви ВІЛ-позитивним? Більш особистих запитань годі уявити. Відповіді на них знають додатки, які ви, ймовірно, встановили на смартфон.