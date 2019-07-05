 Затриманих капітана та членів екіпажу іранського танкера звільнили під заставу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2019

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Новини

Затриманих капітана та членів екіпажу іранського танкера звільнили під заставу

Капітана та трьох членів екіпажу іранського супертанкера, який затримали в Гібралтарі, звільнили під заставу без висунення обвинувачення.

Іранський супертанкер, який затримали в Гібралтарі за підозрою у порушенні санкцій ЄС

Іранський супертанкер, який затримали в Гібралтарі за підозрою у порушенні санкцій ЄС

Заарештованих раніше капітана та трьох офіцерів екіпажу іранського танкера, який затримали в Гібралтарі через можливе порушення режиму санкцій щодо Сирії, відпустили під заставу без висунення обвинувачення. Про це у ніч на суботу, 13 липня, повідомила поліція Гібралтару.

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У поліції зазначили, що арештували капітана та його старшого помічника 11 липня. Наступного дня були арештовані ще двоє офіцерів "у рамках розслідування щодо ймовірного порушення санкцій ЄС проти Сирії". За даними ЗМІ, усі вони є громадянами Індії. Поліція наголосила, що розслідування триває і танкер продовжує перебувати під арештом. 

За інформацією ЗМІ, на борту затриманого танкера перебували всього 28 осіб, серед них є українці, а також пакистанці та індійці. Раніше представники влади Гібралтару запевняли, що усіх членів екіпажу танкера допитували у якості свідків, а не підозрюваних.

Нагадаємо, 4 липня в Гібралтарі було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Судно ходить під прапором Панами. У Тегерані наполягали на незаконності перехоплення танкера і викликали британського посла до міністерства закордонних справ. Суд у Гібралтарі 5 липня дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь в Ірані погрожували дзеркальними заходами. Згодом Великобританія звинуватила Іран у невдалій спробі перехоплення британського танкера у Перській затоці. 

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    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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