Затриманих капітана та членів екіпажу іранського танкера звільнили під заставу

Заарештованих раніше капітана та трьох офіцерів екіпажу іранського танкера, який затримали в Гібралтарі через можливе порушення режиму санкцій щодо Сирії, відпустили під заставу без висунення обвинувачення. Про це у ніч на суботу, 13 липня, повідомила поліція Гібралтару.
У поліції зазначили, що арештували капітана та його старшого помічника 11 липня. Наступного дня були арештовані ще двоє офіцерів "у рамках розслідування щодо ймовірного порушення санкцій ЄС проти Сирії". За даними ЗМІ, усі вони є громадянами Індії. Поліція наголосила, що розслідування триває і танкер продовжує перебувати під арештом.
За інформацією ЗМІ, на борту затриманого танкера перебували всього 28 осіб, серед них є українці, а також пакистанці та індійці. Раніше представники влади Гібралтару запевняли, що усіх членів екіпажу танкера допитували у якості свідків, а не підозрюваних.
Нагадаємо, 4 липня в Гібралтарі було затримано іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Судно ходить під прапором Панами. У Тегерані наполягали на незаконності перехоплення танкера і викликали британського посла до міністерства закордонних справ. Суд у Гібралтарі 5 липня дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів. У відповідь в Ірані погрожували дзеркальними заходами. Згодом Великобританія звинуватила Іран у невдалій спробі перехоплення британського танкера у Перській затоці.
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На кого націлені санкції США?
Іран
Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.
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На кого націлені санкції США?
Північна Корея
Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.
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На кого націлені санкції США?
Сирія
Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.
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На кого націлені санкції США?
Росія
У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.
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На кого націлені санкції США?
Куба
Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.
Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк