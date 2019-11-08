Застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Дениса Вороненкова

У Житомирській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства під час полювання, повідомили в поліції області.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, в неділю, 10 листопада, в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. "Попередньо встановлено, що між сторонами виник конфлікт, під час якого було застосовано вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Внаслідок цього смертельне вогнепальне поранення отримав 41-річний киянин, директор громадської організації "Радомишльські мисливці". Ще один чоловік, 52-річний житель Київської області, був госпіталізований з вогнепальним пораненням. Інші учасники конфлікту доставлені в поліцію для встановлення всіх причин і обставин події. Всі вони мешканці Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.

Як повідомив у себе на сторінці адвокат підозрюваних у справі ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Владислав Добош, убитий адвокат Святослав Пархоменко, який захищав інтереси підозрюваного в організації вбивства Вороненкова Олександра Лося.

Нагадаємо, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова сталось у Києві в березні 2017 року. За версією українського слідства, керівництво Федеральної служби безпеки разом представниками кримінального світу Росії підготували заходи для усунення важливого свідка у справі колишнього українського президента Віктора Януковича.

Дивитись відео 01:56 Поділитись Зрадник чи цінний свідок: ким був вбитий Вороненков? (23.03.2017) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2Zqtg Зрадник чи цінний свідок: ким був вбитий Вороненков? (23.03.2017)