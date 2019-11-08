Застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Дениса Вороненкова

У Житомирській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства під час полювання, повідомили в поліції області.
Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, в неділю, 10 листопада, в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. "Попередньо встановлено, що між сторонами виник конфлікт, під час якого було застосовано вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.
Внаслідок цього смертельне вогнепальне поранення отримав 41-річний киянин, директор громадської організації "Радомишльські мисливці". Ще один чоловік, 52-річний житель Київської області, був госпіталізований з вогнепальним пораненням. Інші учасники конфлікту доставлені в поліцію для встановлення всіх причин і обставин події. Всі вони мешканці Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.
Як повідомив у себе на сторінці адвокат підозрюваних у справі ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Владислав Добош, убитий адвокат Святослав Пархоменко, який захищав інтереси підозрюваного в організації вбивства Вороненкова Олександра Лося.
Нагадаємо, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова сталось у Києві в березні 2017 року. За версією українського слідства, керівництво Федеральної служби безпеки разом представниками кримінального світу Росії підготували заходи для усунення важливого свідка у справі колишнього українського президента Віктора Януковича.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Павло Шеремет
Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аміна Окуєва
Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Олесь Бузина
Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Денис Вороненков
Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.
-
Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні
Аркадій Бабченко
Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.
Автор: Ольга Войтович