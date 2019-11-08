 Застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Дениса Вороненкова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.11.2019

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Новини

Застрелили адвоката підозрюваного у вбивстві Дениса Вороненкова

На полюванні застрелили адвоката, який захищав інтереси підозрюваного в причетності до вбивства ексдепутата російської Держдуми Дениса Вороненкова.

Процес у справі про вбивство Дениса Вороненкова (архівне фото)

Процес у справі про вбивство Дениса Вороненкова (архівне фото)

У Житомирській області правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства під час полювання, повідомили в поліції області.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, в неділю, 10 листопада, в лісовому масиві на кордоні Коростишівського та Радомишльського районів під час полювання виник конфлікт між єгерями та мисливцями. "Попередньо встановлено, що між сторонами виник конфлікт, під час якого було застосовано вогнепальну зброю", - йдеться в повідомленні на сайті відомства. 

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Внаслідок цього смертельне вогнепальне поранення отримав 41-річний киянин, директор громадської організації "Радомишльські мисливці". Ще один чоловік, 52-річний житель Київської області, був  госпіталізований з вогнепальним пораненням. Інші учасники конфлікту доставлені в поліцію для встановлення всіх причин і обставин події. Всі вони мешканці Радомишльського та Коростишівського районів віком від 17 до 55 років.

Як повідомив у себе на сторінці адвокат підозрюваних у справі ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Владислав Добош, убитий адвокат Святослав Пархоменко, який захищав інтереси підозрюваного в організації вбивства Вороненкова Олександра Лося.

Нагадаємо, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова сталось у Києві в березні 2017 року.  За версією українського слідства, керівництво Федеральної служби безпеки разом представниками кримінального світу Росії підготували заходи для усунення важливого свідка у справі колишнього українського президента Віктора Януковича. 

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    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

Аркадій Бабченко виявився живим. Його вбивство було інсценоване СБУ, щоб затримати організатора, який, як стверджують в Києві, працював на спецслужби РФ. DW пригадує найрезонансніші вбивства в Україні за останні роки. (30.05.2018)  

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Зрадник чи цінний свідок: ким був вбитий Вороненков? (23.03.2017)  

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