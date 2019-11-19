Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі

Понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа перебуває в небезпеці. Асанж, що знаходиться в ув'язненні, потребує термінової медичної та психологічної допомоги, попереджають вони у листі до глави МВС Великобританії Пріті Пател, опублікованому в понеділок, 25 листопада.

На думку медиків з восьми країн, зокрема Німеччини, Ассанжа необхідно перевести з в'язниці для особливо небезпечних злочинців Белмарш в університетську клініку. Є "реальні побоювання", що у в'язниці Ассанж "може померти", йдеться у заяві.

"З медичної точки зору, ситуація невідкладна. Не можна гаяти час", - наголосили лікарі, висловивши сумнів у тому, що стан здоров'я 48-річного Ассанжа дозволить йому брати участь в майбутніх слуханнях за запитом США про його екстрадицію. Лікарі зазначають, що у своїй оцінці вони спиралися на свідчення очевидців, присутніх на судових слуханнях 21 жовтня, а також на звіт спецпредставника ООН з розслідування катувань.

Справа Джуліана Ассанжа

19 листопада прокуратура Швеції припинила розслідування стосовно австралійського викривача за підозрою в згвалтуванні жінки в 2010 році. Отримані "докази недостатньо переконливі, щоб пред'явити офіційне звинувачення" Ассанжу, повідомило відомство, що у травні 2019 року повторно відкрило кримінальну справу і видало європейський ордер на його арешт.

Поліція Великобританії в квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку на судове засідання за повісткою.

Еквадор позбавив його притулку через порушення міжнародних конвенцій. А 1 травня суд в Лондоні засудив Ассанжа до 50 тижнів позбавлення волі. Він перебуває у в'язниці суворого режиму Белмарш поблизу Лондона.

Джуліан Ассанж з 2012 року переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією у справі про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його до США, де Ассанжа хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних військових документів про операції США в Іраку і Афганістані.