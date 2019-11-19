 Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2019

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Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж потребує термінової госпіталізації - лікарі

Викривач Джуліан Ассанж, який перебуває у британській в'язниці, терміново потребує медичної та психологічної допомоги, заявили лікарі з ФРН та ще семи країн.

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж

Понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа перебуває в небезпеці. Асанж, що знаходиться в ув'язненні, потребує термінової медичної та психологічної допомоги, попереджають вони у листі до глави МВС Великобританії Пріті Пател, опублікованому в понеділок, 25 листопада.

DW.COM

За оприлюднення секретних документів засновнику WikiLeaks загрожує у США ув'язнення терміном до 175 років. Джуліан Ассанж відкидає обвинувачення проти себе та опиратиметься екстрадиції. (14.06.2019)

Відповідне рішення підписав глава МВС Великобританії. Остаточно про видачу засновника викривальної платформи Wikileaks вирішить суд у Лондоні. (13.06.2019)

Засновник Wikileaks заарештований британською поліцією 11 квітня. З 2012 року він жив в посольстві Еквадору в Лондоні, оскільки побоювався екстрадиції до США. DW про викриття та ув'язнення Джуліана Ассанжа. (12.04.2019)

На думку медиків з восьми країн, зокрема Німеччини, Ассанжа необхідно перевести з в'язниці для особливо небезпечних злочинців Белмарш в університетську клініку. Є "реальні побоювання", що у в'язниці Ассанж "може померти", йдеться у заяві.

"З медичної точки зору, ситуація невідкладна. Не можна гаяти час", - наголосили лікарі, висловивши сумнів у тому, що стан здоров'я 48-річного Ассанжа дозволить йому брати участь в майбутніх слуханнях за запитом США про його екстрадицію. Лікарі зазначають, що у своїй оцінці вони спиралися на свідчення очевидців, присутніх на судових слуханнях 21 жовтня, а також на звіт спецпредставника ООН з розслідування катувань.

Справа Джуліана Ассанжа

19 листопада прокуратура Швеції припинила розслідування стосовно австралійського викривача за підозрою в згвалтуванні жінки в 2010 році. Отримані "докази недостатньо переконливі, щоб пред'явити офіційне звинувачення" Ассанжу, повідомило відомство, що у травні 2019 року повторно відкрило кримінальну справу і видало європейський ордер на його арешт.

Поліція Великобританії в квітні 2019 року заарештувала Ассанжа в посольстві Еквадору. Поліцейські пред'явили ордер, виданий в червні 2012 року за неявку на судове засідання за повісткою.

Еквадор позбавив його притулку через порушення міжнародних конвенцій. А 1 травня суд в Лондоні засудив Ассанжа до 50 тижнів позбавлення волі. Він перебуває у в'язниці суворого режиму Белмарш поблизу Лондона.

Джуліан Ассанж з 2012 року переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні, побоюючись арешту за європейським ордером, виданим Швецією у справі про зґвалтування. Зокрема, засновник WikiLeaks вважав, що Швеція може екстрадувати його до США, де Ассанжа хочуть судити за публікацію сотень тисяч секретних військових документів про операції США в Іраку і Афганістані.

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