 Засновник Superdry пожертвував мільйон фунтів на новий референдум щодо Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Засновник Superdry пожертвував мільйон фунтів на новий референдум щодо Brexit

Британський мільйонер, співзасновник бренду одягу Superdry підтримав фінансово кампанію People's Vote щодо нового референдуму з Brexit.

Спвзасновник бренду одягу Superdry Джуліан Данкертон

Спвзасновник бренду одягу Superdry Джуліан Данкертон

Співзасновник бренду одягу Superdry, британський мільйонер Джуліан Данкертон повідомив у неділю, 19 серпня, що пожертвував один мільйон фунтів стерлінгів (1,1 мільйона євро) на кампанію щодо проведення нового референдуму з питання виходу країни з ЄС, повідомляє інформаційна агенція AP.

Данкертон заявив на шпальтах британського видання The Sunday Times, що підтримує кампанію під назвою People's Vote фінансово, бо вважає, що Brexit стане  "катастрофою", і що британці ще мають "реальний шанс усе виправити".

DW.COM

Британський уряд досяг згоди щодо плану відносин країни з ЄС після Brexit. Цьому передували багатогодинні переговори. (07.07.2018)

Питання Brexit розриває Великобританію та розколює консерваторів. Британський уряд веде свою країну в прірву, вважає оглядачка DW Барбара Везель. (10.07.2018)

Данкертон також зазначив, що якби Brexit відбувся 20 років тому, Superdry ніколи не досягла б нинішнього успіху через митні складнощі. Заснований Данкертоном бренд продається сьогодні в 46 країнах світу, весною цього року Данкертон пішов з компанії.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу Євросоюзу. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС і Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації. 

Дивитись відео 02:31
Now live
02:31 хв

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

  • Квіти для принцеси

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Квіти для принцеси

    Європейське турне герцога та герцогині Кембриджських у розпалі. Напередодні вони разом з дітьми прибули з Польщі до Німеччини. З Варшави королівська родина вилетіла рано вранці, тож дітлахи не виспалися і час від часу терли очі, чим зачарували усіх оточуючих. Щойно принцеса Шарлота спустилася з трапу літака, їй, як і її мамі, вручили мініатюрний букет квітів.

  • Перше європейське турне

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Перше європейське турне

    Поки їхні однолітки зайняті іграми, принц Джордж та принцеса Шарлотта вже опановують мистецтво міжнародної дипломатії. Це їхня перша офіційна поїздка до Європи, але в майбутньому такі візити для них мають стати звичною справою.

  • Сонний принц

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Сонний принц

    Схоже, сонний принц Джордж був не надто готовий до королівських почестей у Берліні. Однак, майбутній спадкоємець британського престолу таки зміг опанувати себе і впевнено тиснув руки посадовцям, які вітали родину в аеропорту.

  • Тур дипломатії

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Тур дипломатії

    Хай там як, але і Джорж, і Шарлотта знають - на червоній доріжці слід слухняно йти з батьками. Поїздка герцога і герцогині Кембриджських розглядається як тур дипломатії. Звичайно, цей візит жодним чином не вплине на перебіг переговорів про Brexit, однак він має нагадати країнам про тісні зв’язки між Британією та ЄС.

  • Зустріч з Меркель

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Зустрітися з Меркель…

    На зустріч з канцлеркою Німеччини принц Вільям з дружиною Кетрін прибули без дітей. Говорили про Brexit. Це перший візит герцога і герцогині Кембриджських до Німеччини, триватиме він до 21 липня. Окрім Берліна, в програмі відвідини Гайдельберга та Гамбурга.

  • Побачити Бранденбурзькі ворота

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    … і побачити Бранденбурзькі ворота

    Бранденбурзькі ворота - одна з найвідоміших пам’яток Берліна та символ об’єднання Німеччини. Як правило, сюди приводять усіх гостей німецької столиці. Вільям та Кейт не стали винятком. І хоча цілковито розкутими вони не виглядають, берлінці, без сумніву, зачарували їх своїм шармом.

  • В обіймах берлінців

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    "В обіймах" берлінців

    Під час візиту до Німеччини Кейт порадувала публіку своїми ефектними нарядами і залюбки спілкувалася із шанувальниками. Симпатія, схоже, була взаємною.

  • Точно не відомо, про що саме розповідає гостям з Британії мер Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Можливо, про часи, коли місто було розділене навпіл.

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    "А там була стіна!"

    Точно не відомо, про що саме розповідає високим гостям з Британії бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Можливо, про часи, коли місто було розділене навпіл.

  • Хвилина мовчання

    Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

    Хвилина мовчання

    Меморіальним комплексом жертвам Голокосту - "Штеленфельд" (Stelenfeld) - герцог і герцогиня Кембриджські гуляли на самоті. До цього вони відвідали музей, де поспілкувалися з Леоном Генрі Шварцбаумом, який був свідком тих трагічних історичних подій.

    Автор: Ольга Войтович


DW.COM

Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна

Герцог і герцогиня Кембриджські разом з дітьми гостюють в Німеччині. Поки їхні батьки нагадували про тісні зв’язки Європи та Британії після Brexit, маленькі принц Джордж та принцеса Шарлотта зачарували усіх. (20.07.2017)  

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

Дипломатична місія принца Вільяма: врятувати імідж Великобританії (19.07.2017)  

Також за темою

Deutschland | Jeremy Hunt in Berlin

Лондон вимагає від ЄС змінити підхід до переговорів про Brexit 23.07.2018

Якщо Брюссель не змінить підхід, то Brexit може відбутися без відповідної угоди, заявив глава британського МЗС Джеремі Хант. Безлад унаслідок цього потішить тільки Путіна, зауважив він.

UK Symbolbild Brexit |

ЄС стримано сприйняв новий план Лондона щодо Brexit 20.07.2018

Глава делегації ЄС констатував, що в новому плані Терези Мей багато питань залишаються відкритими. Уряд ФРН з почуттям стурбованості стежить за переговорами по Brexit.

Dominic Raab

Лондон погрожує не платити Брюсселю під час Brexit 22.07.2018

Якщо Євросоюз відмовиться від укладення нової торговельної угоди з Великобританією, Лондон не буде виплачувати 39 мільярдів фунтів стерлінгів Брюсселю, застеріг британський міністр Домінік Рааб.

Докладно

Анґела Меркель та Володимир Путін

Меркель і Путін - надійні противники в нестабільний час

Дональд Трамп змушує Меркель і Путіна згадувати, що вони мають спільного, пише Міхаела Кюфнер. 

Вивантаження труб для Північного потоку-2

"Північний потік-2" у фокусі великої політики

Окрім Сирії та України Анґела Меркель і Володимир Путін обговорять перешкоди для "Північного потоку-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  