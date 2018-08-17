Засновник Superdry пожертвував мільйон фунтів на новий референдум щодо Brexit

Співзасновник бренду одягу Superdry, британський мільйонер Джуліан Данкертон повідомив у неділю, 19 серпня, що пожертвував один мільйон фунтів стерлінгів (1,1 мільйона євро) на кампанію щодо проведення нового референдуму з питання виходу країни з ЄС, повідомляє інформаційна агенція AP.
Данкертон заявив на шпальтах британського видання The Sunday Times, що підтримує кампанію під назвою People's Vote фінансово, бо вважає, що Brexit стане "катастрофою", і що британці ще мають "реальний шанс усе виправити".
Данкертон також зазначив, що якби Brexit відбувся 20 років тому, Superdry ніколи не досягла б нинішнього успіху через митні складнощі. Заснований Данкертоном бренд продається сьогодні в 46 країнах світу, весною цього року Данкертон пішов з компанії.
Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу Євросоюзу. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС і Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
Квіти для принцеси
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
Перше європейське турне
Поки їхні однолітки зайняті іграми, принц Джордж та принцеса Шарлотта вже опановують мистецтво міжнародної дипломатії. Це їхня перша офіційна поїздка до Європи, але в майбутньому такі візити для них мають стати звичною справою.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
Сонний принц
Схоже, сонний принц Джордж був не надто готовий до королівських почестей у Берліні. Однак, майбутній спадкоємець британського престолу таки зміг опанувати себе і впевнено тиснув руки посадовцям, які вітали родину в аеропорту.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
Тур дипломатії
Хай там як, але і Джорж, і Шарлотта знають - на червоній доріжці слід слухняно йти з батьками. Поїздка герцога і герцогині Кембриджських розглядається як тур дипломатії. Звичайно, цей візит жодним чином не вплине на перебіг переговорів про Brexit, однак він має нагадати країнам про тісні зв’язки між Британією та ЄС.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
Зустрітися з Меркель…
На зустріч з канцлеркою Німеччини принц Вільям з дружиною Кетрін прибули без дітей. Говорили про Brexit. Це перший візит герцога і герцогині Кембриджських до Німеччини, триватиме він до 21 липня. Окрім Берліна, в програмі відвідини Гайдельберга та Гамбурга.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
… і побачити Бранденбурзькі ворота
Бранденбурзькі ворота - одна з найвідоміших пам’яток Берліна та символ об’єднання Німеччини. Як правило, сюди приводять усіх гостей німецької столиці. Вільям та Кейт не стали винятком. І хоча цілковито розкутими вони не виглядають, берлінці, без сумніву, зачарували їх своїм шармом.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
"В обіймах" берлінців
Під час візиту до Німеччини Кейт порадувала публіку своїми ефектними нарядами і залюбки спілкувалася із шанувальниками. Симпатія, схоже, була взаємною.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
"А там була стіна!"
Точно не відомо, про що саме розповідає високим гостям з Британії бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller). Можливо, про часи, коли місто було розділене навпіл.
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Фоторепортаж: Візит принца Вільяма та Кейт Міддлтон до Берліна
Хвилина мовчання
Меморіальним комплексом жертвам Голокосту - "Штеленфельд" (Stelenfeld) - герцог і герцогиня Кембриджські гуляли на самоті. До цього вони відвідали музей, де поспілкувалися з Леоном Генрі Шварцбаумом, який був свідком тих трагічних історичних подій.
Автор: Ольга Войтович