Засновник Superdry пожертвував мільйон фунтів на новий референдум щодо Brexit

Співзасновник бренду одягу Superdry, британський мільйонер Джуліан Данкертон повідомив у неділю, 19 серпня, що пожертвував один мільйон фунтів стерлінгів (1,1 мільйона євро) на кампанію щодо проведення нового референдуму з питання виходу країни з ЄС, повідомляє інформаційна агенція AP.

Данкертон заявив на шпальтах британського видання The Sunday Times, що підтримує кампанію під назвою People's Vote фінансово, бо вважає, що Brexit стане "катастрофою", і що британці ще мають "реальний шанс усе виправити".

Данкертон також зазначив, що якби Brexit відбувся 20 років тому, Superdry ніколи не досягла б нинішнього успіху через митні складнощі. Заснований Данкертоном бренд продається сьогодні в 46 країнах світу, весною цього року Данкертон пішов з компанії.

Нагадаємо, 23 червня 2016 року у Великобританії відбувся референдум, під час якого 52 відсотки виборців проголосували за вихід країни зі складу Євросоюзу. Перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС має розпочатися 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. Згідно з графіком переговорів між Брюсселем та Лондоном, сторони мають остаточно погодити текст угоди про вихід з ЄС до жовтня 2018 року, щоб парламенти країн-членів ЄС і Великобританії мали достатньо часу для її ратифікації.

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