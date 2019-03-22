"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео)

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.
"Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" - кінофільм про понад сімдесят українських політв'язнів, яких Росія утримує за ґратами, показали в стінах Європарламенту. Євродепутати розповіли, як найефективніше вплинути на Росію:
У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків. (16.01.2019)
Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера розповіла DW Наталя Каплан. (11.12.2018)
25 жовтня керівництво Європарламенту обиратиме лауреата премії Сахарова. Олег Сенцов - серед трьох кандидатів. Євродепутат Едуард Кукан розповів DW, чому премію варто дати саме українському режисеру. (24.10.2018)
Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. (12.01.2019)
У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW. (20.03.2019)