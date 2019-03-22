 ″Заручники Путіна″: що може зробити Європа? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.03.2019

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Політика й суспільство

"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео)

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.

Документальна стрічка Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля вийшла у лютому 2019 року

Документальна стрічка "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вийшла у лютому 2019 року

"Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" - кінофільм про понад сімдесят українських політв'язнів, яких Росія утримує за ґратами, показали в стінах Європарламенту. Євродепутати розповіли,  як найефективніше вплинути на Росію: 


 

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Cуд над українськими моряками: оплески і флешмоб (відео)

У Москві суд у справі полонених українських моряків продовжив їм арешт до 24 квітня. На суд приїхали родичі моряків, які оплесками зустріли полонених. Судовий процес DW прокоментували адвокати моряків. (16.01.2019)  

Сестра Сенцова: Олега в принципі нічого не може зламати

Премію Сахарова замість Сенцова до Страсбурга приїхали отримувати його двоюрідна сестра і адвокат. Про здоров'я, психологічний стан і надію на звільнення ув'язненого режисера розповіла DW Наталя Каплан. (11.12.2018)  

Євродепутат: Сенцов найкраще відповідає критеріям премії Сахарова

25 жовтня керівництво Європарламенту обиратиме лауреата премії Сахарова. Олег Сенцов - серед трьох кандидатів. Євродепутат Едуард Кукан розповів DW, чому премію варто дати саме українському режисеру. (24.10.2018)  

Денісова: У Росії перебувають понад 80 українських політв'язнів

Олег Сенцов, Станіслав Клих, Павло Гриб, Роман Сущенко та інші - загалом понад 80 українців перебувають у в'язницях Росії за свої політичні погляди. Про це повідомила українська омбудсменка Людмила Денісова. (12.01.2019)  

"Заручники Путіна": як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії

У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW. (20.03.2019)  

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В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент зробив не одну спробу домогтися їхнього звільнення. Попри обізнаність зі справами, долі українців у фільмі "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вразили європейських політиків.

Belgien Brüssel - Poster des Films Putin's Hostages

"Заручники Путіна": як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії 20.03.2019

У Європарламенті показали фільм "Заручники Путіна" про засуджених у Росії українців, яких Київ називає політв'язнями. Від історій Гриба, Панова, Афанасьєва євродепутатам відбирало мову. Деталі - у репортажі DW.

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