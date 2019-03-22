Політика й суспільство

"Заручники Путіна": що може зробити Європа? (відео)

В російських в'язницях та СІЗО незаконно утримують понад сто українців з політичних мотивів. Європарламент не раз вимагав їх звільнити. Які важелі можуть подіяти на Росію, розповідають європарламентарі в репортажі DW.

Документальна стрічка "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" вийшла у лютому 2019 року

"Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля" - кінофільм про понад сімдесят українських політв'язнів, яких Росія утримує за ґратами, показали в стінах Європарламенту. Євродепутати розповіли, як найефективніше вплинути на Росію:



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