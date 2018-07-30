 Зарплати у Німеччині: на заході заробляють значно більше, ніж на сході | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Зарплати у Німеччині: на заході заробляють значно більше, ніж на сході

Середня зарплатня в західних федеральних землях становить 3339 євро, в східних - 2600 євро до вирахування податків. Найбільше в ФРН заробляють жителі земель Гамбург, Баден-Вюртемберг і Гессен.

заробітна плата в ФРН

На заході ФРН заробітки у працівників вищі

Рівень заробітної платні в різних регіонах Німеччини істотно відрізняється. Так працівники в східних федеральних землях заробляють значно менше, ніж їхні західні колеги, повідомляє в п'ятницю, 3 серпня, інформагенція dpa з посиланням на цифри, надані Федеральним агентством праці.

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За даними 2017 року, для працівників, котрі працюють повний робочий день, середній рівень заробітних плат на сході Німеччини (сюди також зарахований Берлін) становить 2600 євро, а на заході - 3339 євро брутто (до вирахування податків).

Найнижча середня зарплатня у розмірі 2183 євро нараховувалась працівникам у саксонському Герліці. Найвищу зарплату в розмірі 4635 євро брутто отримують в Інґольштадті, що в Баварії.

Що стосується зарплат у різних федеральних землях Німеччини, тут лідерство належить Гамбургу, де середні заробітки становлять 3619 євро. Далі розташувалися Баден-Вюртемберг (3546 євро) і Гессен (3494 євро). Найнижчі доходи мають працівники Саксонії (2479 євро), Тюрингії (2459 євро) та Мекленбургу-Передньої Померанії (2391 євро).

За даними 2017 року, середня заробітна платня в Німеччині становила 3209 євро до вирахування податків. У попередньому році вона становила 3133 євро. 

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