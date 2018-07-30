Зарплати у Німеччині: на заході заробляють значно більше, ніж на сході

Рівень заробітної платні в різних регіонах Німеччини істотно відрізняється. Так працівники в східних федеральних землях заробляють значно менше, ніж їхні західні колеги, повідомляє в п'ятницю, 3 серпня, інформагенція dpa з посиланням на цифри, надані Федеральним агентством праці.

За даними 2017 року, для працівників, котрі працюють повний робочий день, середній рівень заробітних плат на сході Німеччини (сюди також зарахований Берлін) становить 2600 євро, а на заході - 3339 євро брутто (до вирахування податків).

Найнижча середня зарплатня у розмірі 2183 євро нараховувалась працівникам у саксонському Герліці. Найвищу зарплату в розмірі 4635 євро брутто отримують в Інґольштадті, що в Баварії.

Що стосується зарплат у різних федеральних землях Німеччини, тут лідерство належить Гамбургу, де середні заробітки становлять 3619 євро. Далі розташувалися Баден-Вюртемберг (3546 євро) і Гессен (3494 євро). Найнижчі доходи мають працівники Саксонії (2479 євро), Тюрингії (2459 євро) та Мекленбургу-Передньої Померанії (2391 євро).

За даними 2017 року, середня заробітна платня в Німеччині становила 3209 євро до вирахування податків. У попередньому році вона становила 3133 євро.