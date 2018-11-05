Зарплата в Німеччині: які податки і скільки платять працівники

Одна з найбільш затребуваних професій у Німеччині - програміст. За даними порталу Statista, на даний час IT-фахівець у середньому заробляє 5000 євро на місяць брутто. На цьому прикладі і покажемо, скільки залишається у нього "чистими", тобто нетто, - після сплати податків.

Тонкий розрахунок

Одразу зауважимо, що на податкову ставку - а в Німеччині вона варіюється від 14 до 42 відсотків - впливає не тільки розмір зарплати, а й сімейний стан. Утім, у розглянутому нами прикладі зустрічається ставка 12,72 відсотка - вона з'являється в результаті вирахування допомоги на дітей, з якої в Німеччині податки не стягуються.

Особи, які не перебувають у шлюбі і не мають дітей, сплачують більше податків, ніж сімейні люди. Так, при щомісячному доході в 5000 євро брутто у програміста, який не перебуває в шлюбі і не має дітей, після сплати всіх податків і соціальних відрахувань, на руках залишається 2923,32 євро. У його одруженого колеги чи одруженої колежанки з дітьми - 3361,50 євро.

Які податки платять німці

Левова частка припадає на податок на прибуток. У першому випадку він становить приблизно 21 відсоток, у другому - 13 відсотків. У цифрах: холостяк (незаміжня дівчина) віддає трохи більше тисячі євро від своєї зарплатні на сплату податку на прибуток. Колега з родиною - близько 636 євро.

На цьому відрахування не закінчуються. Кожна людина, яка працює в Німеччині, сплачує внесок солідарності з новими федеральними землями (Solidaritätszuschlag). Його розмір також варіюється в залежності від розміру зарплати. Спеціаліст, який не перебуває у шлюбі, сплачує приблизно в 3,5 раза більше одруженого - трохи більше 1 відсотка від зарплати.

У нашому прикладі не розглядається церковний податок, який в Німеччині платять віруючі двох конфесій - католицької та протестантської. У середньому рівень податкової ставки становить 9 відсотків (в Баварії - 8). Якщо людина приїхала з України і сповідує православ'я, то церковний податок вона не сплачує.

А ось соціальні відрахування повинен робити кожен. На їхній розмір сімейний стан сильно не впливає. У розглянутому нами прикладі програміст відраховує до пенсійного фонду, на медичне страхування, страхування на випадок необхідності догляду та безробіття щомісяця від 986 (сімейний) до 997 євро (той, хто не перебуває в шлюбі). У підсумку на руках у нього залишається 67 відсотків (сімейний) або 59 відсотків (який не перебуває в шлюбі) від зарплати.