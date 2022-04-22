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Заробітчани

Заробітчани - громадяни тієї чи іншої країни, які працюють на заробітках за кордоном. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "заробітчани".

За даними українського уряду, за кордоном лише на постійній основі працює понад три мільйони громадян України. Точна кількість заробітчан невідома, адже ніхто не знає, скільки з них працює нелегально і не враховані в жодній статистиці. Натомість беззаперечним фактом є їхній внесок в економіку країни. За оцінками Національного банку України, українські заробітчани лише у 2019 році переказали на батьківщину майже 12 мільярдів доларів.

Біженці-заробітчани: хто потрібен в тилу і кого бракує Польщі? (22.04.2022) 22.04.2022

Кожен другий українець через війну залишився без роботи, а тисячі людей - втратили все, що мали. Як українські біженці починають життя з чистого аркуша? Які професії потрібні? І яких заробітчан чекають у Польщі?

Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України

Повернутися і бути корисним: як заробітчани їдуть назад до України 05.03.2022

Мільйон українців виїхав за кордон, тікаючи від війни, розпочатої Росією. Але 80 тисяч людей повернулися. Попри війну додому їдуть українці з усього світу, щоб боронити країну від ворога й укріплювати тил.

Заробітчани повертаються до України, щоб захищати батьківщину (04.03.2022)  04.03.2022

Понад мільйон українських жінок і дітей уже виїхали з країни, тікаючи від війни. Але є й ті, хто навпаки - повертається. 80 000 українців з різних країн світу їдуть додому, щоб захищати країну від ворога або укріплювати тил. 
Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео)

Чи готова Польща прийняти українських біженців у разі війни? (відео) 23.02.2022

У разі вторгнення Росії в Україну, очікується, що багато українців тікатимуть від війни до сусідньої Польщі. Уряд у Варшаві каже, що може йтися про мільйон українських біженців. Чи готові поляки їх прийняти?
Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - Європа у фокусі (відео)

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (відео) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.

Як Португалія заробітчан паспортами ЄС заманює - "Європа у фокусі" (21.02.2022) 21.02.2022

Україна: що думають про загрозу з РФ переселенці Донбасу. Німеччина: як безпритульних рятують від холоду. Португалія: як заробітчани отримують громадянство ЄС. Косово: чому через криптовалюту зникає струм.
Польща спростила умови працевлаштування для іноземців

Польща спростила умови працевлаштування для іноземців 05.01.2022

Іноземці, в тому числі і з України, два роки зможуть працювати у Польщі без робочої візи, а лише на підставі доручення. Простішим стане і отримання посвідки на постійне проживання.

Роботи замість заробітчан? Фармдроїд обробляє поля у Німеччині (11.08.2021) 11.08.2021

У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.

Дедалі більше українських вчителів їдуть на заробітки до Польщі - дослідження

Дедалі більше українських вчителів їдуть на заробітки до Польщі - дослідження 23.07.2021

Цьогоріч освітян з України, які їдуть на сезонні роботи до сусідньої Польщі, побільшало на 15 відсотків у порівнянні з 2020 роком. Там за сезон можна заробити до п'яти тисяч доларів.

Бізнес на полуниці: як розкрутити фермерство в ОТГ (07.07.2021) 07.07.2021

Селяни вимушені знищувати поля полуниці, оскільки її нема куди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. До кінця року тут обіцяють представити план створення системи збуту або переробки полуниці. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч. Дивіться репортаж DW.
Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео)

Робота в Німеччині: як влаштовуються українські лікарі (відео) 23.06.2021

Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. DW поспілкувалась із кількома з них. Це молоді люди, які не згодні працювати в умовах української медичної системи. І питання, схоже, не лише у грошах.

На роботу до Німеччини: як і чому емігрують українські лікарі (23.06.2021) 23.06.2021

Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. Що, окрім зарплат, приваблює їх у німецькій медичній системі, та як досягти успіху, DW розпитала випускника Львівського медуніверситету, чиїм першим робочим місцем стала німецька клініка.
Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео)

Заробітки вдома замість Польщі: де в Україні заробляють гідні гроші (відео) 11.06.2021

Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.
Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021)

Добра робота не у Польщі: як українці заробляють гроші на полях Херсонщини (10.06.2021) 10.06.2021

Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео)

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (відео) 02.06.2021

Польща однією з перших фактично відновила "безвіз" для українських заробітчан. Працівників активно запрошують на сезонні роботи у сільському господарстві, промисловості та сфері обслуговування.
Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (02.06.2021)

Польща й українські заробітчани: хто кому потрібніший? (02.06.2021) 02.06.2021

Польські фермери побоюються втрати частини врожаю через… нестачу сезонних працівників. Невже українські заробітчани, які традиційно допомагають у літній сезон в Польщі, в часи пандемії відмовляться від сусіднього ринку праці?

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