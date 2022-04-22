Заробітчани - громадяни тієї чи іншої країни, які працюють на заробітках за кордоном. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "заробітчани".

За даними українського уряду, за кордоном лише на постійній основі працює понад три мільйони громадян України. Точна кількість заробітчан невідома, адже ніхто не знає, скільки з них працює нелегально і не враховані в жодній статистиці. Натомість беззаперечним фактом є їхній внесок в економіку країни. За оцінками Національного банку України, українські заробітчани лише у 2019 році переказали на батьківщину майже 12 мільярдів доларів.