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Заробітчани - громадяни тієї чи іншої країни, які працюють на заробітках за кордоном. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "заробітчани".
За даними українського уряду, за кордоном лише на постійній основі працює понад три мільйони громадян України. Точна кількість заробітчан невідома, адже ніхто не знає, скільки з них працює нелегально і не враховані в жодній статистиці. Натомість беззаперечним фактом є їхній внесок в економіку країни. За оцінками Національного банку України, українські заробітчани лише у 2019 році переказали на батьківщину майже 12 мільярдів доларів.
Понад мільйон українських жінок і дітей уже виїхали з країни, тікаючи від війни. Але є й ті, хто навпаки - повертається. 80 000 українців з різних країн світу їдуть додому, щоб захищати країну від ворога або укріплювати тил.
У Німеччині поблизу Бонна тестують робота для висапування бур'янів та посіву овочів. Розумний помічник - родом з Данії. Німецькі фермери кажуть: до людини "фармдроїду" ще далеко, але в перспективі можлива конкуренція.
Селяни вимушені знищувати поля полуниці, оскільки її нема куди здати. У Тетерівській громаді на Житомирщині вирішили підтримати полуничне фермерство. До кінця року тут обіцяють представити план створення системи збуту або переробки полуниці. А надихнуло ОТГ на це полуничне село Висока Піч. Дивіться репортаж DW.
Українські лікарі поповнюють лави медиків у ФРН. Що, окрім зарплат, приваблює їх у німецькій медичній системі, та як досягти успіху, DW розпитала випускника Львівського медуніверситету, чиїм першим робочим місцем стала німецька клініка.
Українські сезонні працівники дедалі частіше вирушають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери надають гідні умови праці та зарплати? Репортаж DW з Херсонщини.
Пам'ятаєте твердження президента Володимира Зеленського про те, що в окремих куточках України заробляють як у Польщі? Схоже, щось у цьому є. Принаймні дедалі частіше сезонні працівники виїжджають на заробітки не до сусідньої Польщі, а, приміром, на південь України. Невже українські фермери готові надати гідні умови праці та зарплати? DW дізнавалась про це на Херсонщині.
Польські фермери побоюються втрати частини врожаю через… нестачу сезонних працівників. Невже українські заробітчани, які традиційно допомагають у літній сезон в Польщі, в часи пандемії відмовляться від сусіднього ринку праці?