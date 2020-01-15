 Заради програми з МВФ: уряд України вніс банківський законопроєкт до Ради | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 24.03.2020

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Економіка

Заради програми з МВФ: уряд України вніс банківський законопроєкт до Ради

Колишні власники неплатоспроможних банків, чиї інтереси були порушені, зможуть отримати відшкодування. При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

Уряд запропонував законопроєкт щодо неплатоспроможних банкі та їхніх власників

Уряд запропонував законопроєкт щодо неплатоспроможних банкі та їхніх власників

Кабінет міністрів України у вівторок, 24 березня, зареєстрував у парламенті оновлений законопроєкт про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, свідчить інформація на сайті Верховної Ради. Його ухвалення є однією з умов укладення Україною договору про нову програму з Міжнародним валютним фондом.

Законопроєкт передбачає, що власники та колишні власники банків, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування своїх збитків у грошовій формі. При цьому визнання рішення про виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для його скасування.

Також рішення про визнання виведення банку з ринку незаконним не може бути підставою для скасування будь-яких рішень, ухвалених за процедурою його закриття або його ліквідації.

Як зауважує агенція "Інтерфакс-Україна", для остаточного рішення ради директорів МВФ щодо затвердження нової програми Київ має ухвалити два законопроєкти: про ринок землі та про банки. Останній має усунути законодавчі прогалини, що виникли під час очищення банківської системи.

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