 Замість стартап-кампусу Google у Берліні відкриють соціальний будинок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.10.2018

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Новини

Замість стартап-кампусу Google у Берліні відкриють соціальний будинок

Зміні планів передували гучні суспільні дебати. Замість майданчика для стартапів Google у берлінському Кройцберзі буде простір для гуманітарних організацій.

Колишня підстанція у Кройцберзі

Колишня підстанція у Кройцберзі

Інтернет-гігант Google відмовився від своїх планів організувати кампус для стартапів у Берліні. Натомість на території колишньої трансформаторної підстанції у берлінському Кройцберзі відкриють соціальний заклад. Про це компанія та її партнери повідомили в середу, 24 жовтня. Онлайн-платформа пожертв Betterplace та гуманітарна організація Karuna заявили про створення там "Будинку соціального залучення", повідомляється на сайті останньої.

"На площі близько трьох тисяч квадратних метрів від початку 2019 різні громадські організації, соціальні та гуманітарні ініціативи зможуть проводити заходи, обмінюватися досвідом та генерувати ідеї", - додали там. В облаштування нерухомості інвестує Google, компанія каже про суму близько 14 мільйонів євро.

Наприкінці 2016 ІТ-гігант анонсував, що на місці колишньої підстанції зведе кампус для стартапів та інших організацій. Це спричинило суспільно-політичну дискусію. Критики закидали Google зміну міського простору та здорожчання нерухомості. Нині ж місцева влада каже про "поворотний пункт у суперечливих дебатах", зазначає dpa.

 

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