Закупки без пластикових пакетів: магазини Львова провели експеримент

Замість рулонів поліетиленових пакетів - стоси паперових, а замість одноразових пластикових рукавичок на прилавках - щипці. Так починається експеримент у магазині однієї з мереж супермаркетів Львова. Поліетиленових пакетів у них у вівторок, 9 квітня, немає взагалі. "День без поліетилену" - це перша акція у рамках просвітницької кампанії, яка стала наслідком ухвали, яку в листопаді прийняла Львівська міська рада. У ній депутати рекомендували торговим мережам відмовитись від використання поліетиленових пакетів. Акцію у вівторок підтримали вісім мереж супермаркетів і близько 100 львівських магазинів. За словами Андрія Москаленка, якщо реакція споживачів буде позитивною, акцію повторять, але вже не на день, а на тиждень.

Справа звички

Львів'янка Христина Пальцевич прийшла сьогодні в магазин за овочами та хлібом. Спершу вона розгубилася, довго блукала магазином у пошуку традиційних поліетиленових пакетів, мусила звернутися до продавців, щоб розпитати, що трапилось. "Я нічого не чула про цю акцію, тому для мене це несподіванка. Але якщо треба, то гаразд. Я погоджуюся, що споживання кульків треба обмежити. Як бачу, якої вони шкоди завдають довкіллю, як гинуть від цього тварини, я згодна перейти на щось інше або використовувати пакети багато разів, а не брати щоразу новий", - каже вона.

Декого з відвідувачів знітило те, що паперові пакети коштують більше, ніж пластикові

Тож Пальцевич запакувала в паперові пакети огірки, помідори, а згодом хліб і булки. Коли прийшла на розрахунок до каси, то теж попросила великий паперовий пакет, але як побачила ціну, трохи знітилась. "Я не думала, що він такий дорогий. Якщо поліетиленовий коштував дві гривні, то цей - 8-10 гривень, залежно від розміру. Це трохи той фактор, який буде відвертати людей від переходу на паперові торбинки", - вважає вона.

У паперовий пакет пробувала насипати рису і Любов Курилко. "Нічого, терпимо. Я за таку акцію, - каже вона, - Поліетилен шкідливий для природи, я знаю. Але паперовий для мене також надто дорогий, я пенсіонер. Не маю можливості постійно брати такий пакет". Водночас вона додає, що готова купити, наприклад, полотняну торбинку багаторазового використання, просто їй треба до цього звикнути.

Вперше в Україні

До акції у Львівській міськраді готувались два місяці. "Таке відбувається вперше в Україні, тому модель того, як це зробити, ми мусили випрацювати самі. Найскладнішим було домовитись з підприємцями, директорами, з деякими власниками торгових мереж доводилось розмовляти в Києві. Кожна мережа виробила свій алгоритм: хтось відмовився зовсім від разового поліетилену, хтось - частково", - каже заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Загалом головна мета акції, за його словами, - промотувати, що "Львів ходить на закупки зі своїми торбинками". "Ми хочемо показати львів'янам правильні стосунки з навколишнім середовищем. Поліетилен - це шкідливо. Як кажуть екологи, середня тривалість використання поліетилену триває 25-30 хвилин, а шкоди він завдає ще близько 100 років", - пояснює Андрій Москаленко . Він каже, що в міськраді розуміють, що за один день споживчу культуру змінити не зможуть. Тому кампанія триватиме до 3 липня. Планується навчання касирів, топ-менеджерів і навіть блогерів, яким пояснюватимуть важливість просвітницької кампанії.

Відвідувачі львівського супермаркету залюбки запаковували овочі та фрукти замість пластику в папір

Супермаркети не готові відмовитись повністю

Але водночас для супермаркетів "День без поліетилену" - це випробування. "Є види товарів, яким складніше підібрати спосіб пакування, наприклад, риба і м'ясо, чи заморожені продукти. Радикально відмовитись від поліетилену ми не можемо. І не тільки справа в нашій компанії, суспільство до цього не готове. Але говорити і просувати це потрібно", - каже керівник супермаркету однієї з торгових мереж Тетяна Герасимова.

Тому завтра, коли акція закінчиться, до супермаркету, в якому побувала DW, повернуть поліетиленові пакети. "Але ми будемо пропонувати альтернативу. Поруч з поліетиленом залишаться паперові, багаторазові торбинки. Ми будемо розказувати покупцям, що можна просто важити товар, без пакету. А на деякі продукти, що не розсипаються, як, наприклад, капуста чи банани, можна просто клеїти стікери. Єдине, що ми однозначно залишимо, це щипці замість одноразових рукавичок", - розповідає Тетяна Герасимова.

Вимоги законодавчих змін

Львів - не єдине місто в Україні, де вирішили боротись з поліетиленом. Подібні рішення приймали в Києві, Дніпрі, Сумах, Дрогобичі, селищі Славському. Але в усіх них ухвали мають рекомендаційний характер, тому в їх ефективності не дуже впевнена керівник громадської ініціативи Zero Waste Lviv Ірина Миронова. На її думку, заборона має бути на державному рівні, тоді щось зможе реально змінитись. "Ми знаємо, як рекомендації можуть виконувати. Тому сподіваємось, що в Україні з'являються закони, які обмежать обіг тонких поліетиленових пакетів. Також дуже розраховуємо, що наші парламентарі приймуть весь пакет законів і щодо побутових відходів також, і щодо розширеної відповідальності виробників упаковки, бо це все дуже пов'язано", - каже Ірина Миронова.