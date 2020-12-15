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Закон про особливий статус Донбасу

Закон про особливий статус Донбасу регулює порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Закон про особливий статус Донбасу".

Закон України № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" - такою є повна назва Закону про особливий статус Донбасу. Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України". Верховна Рада вже неодноразово продовжувала дію цього закону - щоразу на один рік. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу

Верховна Рада на рік продовжила дію закону про особливий статус Донбасу 15.12.2020

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2021 року.
Профільний комітет ВР радить подовжити на рік особливий статус ОРДЛО

Профільний комітет ВР радить подовжити на рік особливий статус ОРДЛО 11.12.2019

Дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей потрібно подовжити ще на рік, переконані в профільному комітеті Верховної Ради України.
Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік

Зеленський: Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити на рік 10.12.2019

Як пояснив президент України Володимир Зеленський, простіше подовжити дію нинішнього закону, ніж ухвалювати новий.
Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання

Путін: Новий закон про особливий статус Донбасу - це ключове питання 15.11.2019

За словами президента Росії Володимира Путіна, розведення сил і засобів має відбутися якомога швидше по всій лінії розмежування на Донбасі.
Верховна Рада подовжила закон про особливий статус Донбасу

Верховна Рада подовжила закон про особливий статус Донбасу 04.10.2018

Депутати Верховної Ради підтримали президентський законопроект про подовження закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" до кінця 2019 року.
Закон про особливий статус Донбасу і ризики для Києва, якщо він втратить чинність

Закон про особливий статус Донбасу і ризики для Києва, якщо він втратить чинність 08.08.2018

Попри дипломатичні переваги, які скандальний закон про особливий статус Донбасу надає Києву у протистоянні з РФ, впевненості у подовженні його чинності немає.
Бойовики ДНР не визнають закон про особливий статус Донбасу

Бойовики "ДНР" не визнають закон про особливий статус Донбасу 17.10.2014

Президент України Петро Порошенко підписав закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу. У "ДНР" закон не визнають і називають блефом.