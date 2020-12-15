Закон про особливий статус Донбасу регулює порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Закон про особливий статус Донбасу".

Закон України № 1680-VII "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" - такою є повна назва Закону про особливий статус Донбасу. Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Донбасу у вересні 2014 року. 18 жовтня 2014 року він набув чинності терміном на три роки. Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набуває чинності лише "після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України". Верховна Рада вже неодноразово продовжувала дію цього закону - щоразу на один рік. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.