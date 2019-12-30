Закон про люстрацію порушує права людини: Київ програв апеляцію в ЄСПЛ

Велика палата Європейського суду з прав людини відмовила Україні в апеляції у справі "Полях та інші проти України". Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив 24 лютого, повідомляється на сайті суду у вівторок, 25 лютого. Таким чином, ЄСПЛ фактично підтвердив визнання закону "Про очищення влади" (люстрації) в Україні таким, що порушує права людини. Це рішення ЄСПЛ є остаточним.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року ЄСПЛ визнав порушення прав п'яти колишніх українських чиновників, звільнених за законом про люстрацію, що був ухвалений відразу після Євромайдану у 2014 році. У висновку суду йдеться про те, що українська держава порушила статтю Європейської конвенції з прав людини щодо права на справедливий суд у зв'язку із занадто тривалим розглядом справ колишніх чиновників. Також було встановлено порушення статті конвенції щодо права на повагу до приватного та сімейного життя.

ЄСПЛ зазначив, що люстрація в Україні застосовувалася до дуже широкого кола осіб і призвела до звільнення заявників тільки на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж одного року за часів президентства Віктора Януковича, або на підставі обійняття посад в партії до 1991 року.

Згідно з рішенням суду, Україна має виплатити кожному позивачу по п'ять тисяч євро на відшкодування моральної шкоди. Окрім цього, суд присудив відшкодувати 1,5 тисячі євро колишньому заступнику начальника управління кадрів Генеральної прокуратури України В'ячеславу Поляху і по 300 євро чотирьом іншим заявникам на відшкодування судових витрат. Всі ці люди, колишні українські держпосадовці, раніше подали заяви до ЄСПЛ, оскаржуючи своє звільнення з державних посад за законом "Про очищення влади". Всі їхні скарги суд об'єднав у справу "Полях та інші проти України".

Україна оскаржила це рішення в апеляційній інстанції - великий палаті ЄСПЛ.