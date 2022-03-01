Закарпаття

Десятки тисяч біженців у маленькому закарпатському селі (01.03.2022)

До Полянської громади, де мешкає 2 тисячі людей, приїхало 20 000 біженців. На всю громаду було лише два поліцейських. Тому місцеві активно долучаються до тероборони. Дивіться, як вони дбають про правопорядок у селі.