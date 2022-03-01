Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Закарпаття - історико-географічний регіон на заході України.
Закарпаття обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу частину низовини в басейні річки Тиса. Закарпаття приблизно збігається з територією сучасної Закарпатської області України. Найбільші міста - Ужгород та Мукачеве.
Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.