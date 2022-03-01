Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Закарпаття

Закарпаття - історико-географічний регіон на заході України.

Закарпаття обіймає південне узбіччя Карпат та прилеглу частину низовини в басейні річки Тиса. Закарпаття приблизно збігається з територією сучасної Закарпатської області України. Найбільші міста - Ужгород та Мукачеве.

Десятки тисяч біженців у маленькому закарпатському селі (01.03.2022) 01.03.2022

До Полянської громади, де мешкає 2 тисячі людей, приїхало 20 000 біженців. На всю громаду було лише два поліцейських. Тому місцеві активно долучаються до тероборони. Дивіться, як вони дбають про правопорядок у селі.
Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на виборчих туристів з України

Угорщина: чому Віктор Орбан розраховує на "виборчих туристів" з України 11.01.2022

Віктор Орбан та його політична сила навесні виборюватиме право залишитись при владі в Угорщині. Критики кажуть, що для цього можуть бути використані і маніпулятивні методи. До чого тут українське Закарпаття?

На Закарпатті зійшли два селеві потоки

На Закарпатті зійшли два селеві потоки 05.01.2022

У Закарпатській області зберігається складна ситуація на дорогах внаслідок затоплення. Тривають роботи з усунення наслідків негоди.
Коронавірус: Закарпаття переходить у жовту зону з 20 вересня

Коронавірус: Закарпаття переходить у "жовту" зону з 20 вересня 14.09.2021

Ситуація з коронавірусом у Закарпатській області погіршилась, тож з 20 вересня регіон переходить у "жовту" зону епідемічної небезпеки. Працюватимуть на Закарпатті тільки ті школи, де щеплено 80 відсотків персоналу.
Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео)

Як відома блогерка відкрила для себе Карпати (відео) 27.06.2021

Ева Зу Бек відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021)

Українські Карпати очима іноземця: куди поїхати відпочити улітку (25.06.2021) 25.06.2021

Україна - неймовірний, хоч і недооцінений іноземними туристами, край для літнього відпочинку, запевняє відома відеоблогерка Ева Зу Бек. Вона відвідала Львів та Карпати, скуштувала карпатський мед та гуцульські страви, приміряла одяг гуцулів і поділилася з DW своїми враженнями.

СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті

СБУ: Викрито трьох осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті 09.05.2021

У Службі безпеки України повідомили, що викрили підозрюваних, які на замовлення Росії поширювали антиугорські листівки на Закарпатті.
Коронавірус в Україні: Закарпаття вивели з червоної зони

Коронавірус в Україні: Закарпаття вивели з "червоної" зони 10.04.2021

Починаючи з 11 квітня Закарпатська область переходить у "жовту" зону, повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.
На Закарпатті вводять червоний рівень епіднебезпеки

На Закарпатті вводять "червоний" рівень епіднебезпеки 06.03.2021

У Закарпатській області ввели "червоний" рівень епіднебезпеки через поширення коронавірусу. Напередодні місцева влада ухвалила рішення про посилення карантинних обмежень.
На Закарпатті посилили карантинні обмеження

На Закарпатті посилили карантинні обмеження 05.03.2021

У Закарпатській області посилили карантинні обмеження на територіях з неблагополучним епідстановищем з COVID-19. Ситуація в області критична, заявили в обласній держадміністрації.
Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття

Київ вимагає вибачень від прем'єра Словаччини за жарт про Закарпаття 03.03.2021

МЗС України вимагає офіційних вибачень від прем'єр-міністра Словаччини через його жарт про обмін "Закарпатської України" на російську вакцину від коронавірусу.

Аеропорти, дороги, мости: Зеленський анонсував масштабні проєкти інфраструктури

Аеропорти, дороги, мости: Зеленський анонсував масштабні проєкти інфраструктури 22.02.2021

Володимир Зеленський повідомив про наміри побудувати два нові аеропорти в Україні - на Закарпатті та Донбасі, а також прокласти нову дорогу протяжністю 1400 кілометрів.

Сепаратизм чи образи угорців - що СБУ шукала на Закарпатті

Сепаратизм чи образи угорців - що СБУ шукала на Закарпатті 02.12.2020

У СБУ кажуть про обшуки в угорському благодійному фонді через загрозу державному суверенітету. В Будапешті обурені та звинувачують Україну в ескалації.
Угорщина просить ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття

Угорщина просить ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття 02.12.2020

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто повідомив, що попросив ОБСЄ направити моніторингову місію на Закарпаття через ситуацію з закарпатськими угорцями.

Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті

Кулеба вважає спекуляцією твердження про залякування угорців на Закарпатті 01.12.2020

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав безпідставною спекуляцією твердження про нібито "залякування" угорців на Закарпатті.
СБУ зацікавилася депутатами із Закарпаття, які співали гімн Угорщини

СБУ зацікавилася депутатами із Закарпаття, які співали гімн Угорщини 01.12.2020

Служба безпеки України перевіряє інформацію про можливі ознаки протиправної діяльності місцевих депутатів із Закарпаття, які виконували гімн Угорщини під час присяги.
Інші статті