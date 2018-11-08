 Закарпаття: сепаратизм чи розвиток нацменшин (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 08.11.2018

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Закарпаття: сепаратизм чи розвиток нацменшин (відео)

Угорська нацменшина на Закарпатті непокоїть Київ сепаратистськими настроями. Натомість етнічні угорці обурюються через новий мовний закон. Схоже, що сторони далекі від порозуміння. Спеціальний репортаж DW із Закарпаття.

Усі куточки прикордонного Закарпаття - від Берегова до Мукачева і Перечина - могли б стати містком між Східною і Західною Європою

Прикордоннео Закарпаття могло б стати містком між Східною і Західною Європою.

Кароліна Дорчі - одна зі 150 тисяч етнічних угорців, які живуть на Закарпатті. Тут, у реформованій церкві моляться та співають лише угорською. Кароліна щонеділі ходить на службу. Вона активна громадська діячка у Береговому. На місцевому угорському консульстві годинники показують час за Будапештом та за Брюсселем. Час за Києвом - застиг.

 

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Паспорти з Угорщини: чи здатний Київ зупинити Будапешт?

Будапешт порушує норми міжнародного права, видаючи жителям Закарпаття угорські паспорти. Проте ефективних методів протидії Київ не має, кажуть експерти. Україні треба удосконалювати власний закон про громадянство. (28.09.2018)  

Вчений-україніст Міхаель Мозер: Дешева пропаганда проти нового мовного законодавства не повинна перемогти

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Мовні законопроекти - від мовних інспекторів до особливостей транслітерації

Навколо зареєстрованих у Верховній Раді проектів мовних законів в українському суспільстві розгорнулась бурхлива дискусія. Про особливості законопроектів - в матеріалі DW. (27.01.2017)  

Як Угорщина може гальмувати євроінтеграцію України

Угорщина погрожує перешкоджати євроінтеграції України, якщо Київ вишле її консула в Береговому. В ЄС Будапешт має менше важелів, ніж у НАТО. Але вони стосуються санкцій проти РФ і важливої зустрічі в грудні. (25.09.2018)  

Угорські паспорти для словаків: криза між сусідами загострюється

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Угорська нацменшина на Закарпатті непокоїть Київ через сепаратистські настрої. Натомість серед етнічних угорців обурення посіяв український мовний закон. Схоже, що сторони далекі від примирення. Спеціальний репортаж DW із Закарпаття.