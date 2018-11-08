Закарпаття: сепаратизм чи розвиток нацменшин (відео)

Угорська нацменшина на Закарпатті непокоїть Київ сепаратистськими настроями. Натомість етнічні угорці обурюються через новий мовний закон. Схоже, що сторони далекі від порозуміння. Спеціальний репортаж DW із Закарпаття.
Кароліна Дорчі - одна зі 150 тисяч етнічних угорців, які живуть на Закарпатті. Тут, у реформованій церкві моляться та співають лише угорською. Кароліна щонеділі ходить на службу. Вона активна громадська діячка у Береговому. На місцевому угорському консульстві годинники показують час за Будапештом та за Брюсселем. Час за Києвом - застиг.
Будапешт порушує норми міжнародного права, видаючи жителям Закарпаття угорські паспорти. Проте ефективних методів протидії Київ не має, кажуть експерти. Україні треба удосконалювати власний закон про громадянство. (28.09.2018)
Чи є в європейських країнах мовні інспектори і якого мовного закону потребує сьогодні Україна, DW розпитала у президента міжнародної асоціації україністів Міхаеля Мозера. (07.03.2017)
Навколо зареєстрованих у Верховній Раді проектів мовних законів в українському суспільстві розгорнулась бурхлива дискусія. Про особливості законопроектів - в матеріалі DW. (27.01.2017)
Угорщина погрожує перешкоджати євроінтеграції України, якщо Київ вишле її консула в Береговому. В ЄС Будапешт має менше важелів, ніж у НАТО. Але вони стосуються санкцій проти РФ і важливої зустрічі в грудні. (25.09.2018)