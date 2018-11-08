Закарпаття: сепаратизм чи розвиток нацменшин (відео)

Кароліна Дорчі - одна зі 150 тисяч етнічних угорців, які живуть на Закарпатті. Тут, у реформованій церкві моляться та співають лише угорською. Кароліна щонеділі ходить на службу. Вона активна громадська діячка у Береговому. На місцевому угорському консульстві годинники показують час за Будапештом та за Брюсселем. Час за Києвом - застиг.