Загибель цивільних у Сирії: коаліція під проводом США заперечує причетність

У міжнародній антитерористичній коаліції під проводом США заперечили інформацію, що здійснені нею в останні дні авіаудари у Сирії призвели до загибелі кількох десятків цивільних.

Спецпредставник президента США в коаліції Бретт Макгурк зазначив в мережі Twitter у неділю, 18 листопада, що 19 авіаударів у останні 48 годин коаліція завдала по об'єктах "Ісламської держави" (ІД) лише після того, як впевнилася у відсутності цивільних.

Макгурк також вказав, що інші сили завдали десять ударів, які не були скоординовані з коаліцією. Макгурк зазначив також, що інші сили повинні припинити некоординований вогонь з іншого боку річки Євфрат в районі міста Хаджин.

Нагадаємо, напередодні Сирійський центр моніторингу з дотримання прав людини та сирійські ЗМІ повідомили про понад 40 загиблих внаслідок авіаударів міжнародної коаліції по території, контрольованій ІД. Серед загиблих - 17 дітей та 12 жінок, які нібито є членами родин бойовиків.

У центрі моніторингу підтверджують обмін вогнем між сирійською армією та ісламістами через річку Євфрат, однак, за його даними, вогонь не вели по населеному пункту, в якому були зафіксовані жертви внаслідок авіаударів.

ІД контролює в Сирії незначні ділянки території поблизу кордону з Іраком. За оцінками спостерігачів, на них перебувають до 15 тисяч людей, зокрема, бойовики та члени їхніх родин.