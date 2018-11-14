 Завершено будівництво морської ділянки ″Турецького потоку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Завершено будівництво морської ділянки "Турецького потоку"

Прокладання другої нитки газопроводу "Турецький потік" звершене 19 листопада. Газопровід має запрацювати до кінця 2019 року.

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган

Володимир Путін (л) та Реджеп Таїп Ердоган

У понеділок, 19 листопада, завершене будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік". Команду на зварювання замикаючого стику другої нитки газопроводу дали президент РФ Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Як заявив Ердоган, "Турецький потік" буде готовий для використання 2019 року після здійснення усіх необхідних випробувань. За словами турецького президента, щонайменше половина природного газу, який постачатиметься газопроводом, надходитиме на європейські ринки. "Звичайно, це зробить Туреччину великим європейським газовим хабом і, без сумнівів, посилить геополітичний вплив Турецької республіки", - висловив переконання Ердоган, слова якого наводить агенція dpa.

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"Газпром" та Анкара домовились про прокладання газопроводу "Турецький потік" від узбережжя Чорного моря до кордону Туреччини з ЄС. Нитка газопроводу призначена для енергопостачання Південної і Південно-Східної Європи. (27.05.2018)

Укладка морської ділянки першої нитки газопроводу "Турецький потік" завершена. Другу нитку "Турецького потоку" планують завершити в 2019 році.   (30.04.2018)

Президент РФ Володимир Путін, своєю чергою, зауважив, що "Турецький потік" стане "важливим фактором для забезпечення панєвропейської енергетичної безпеки". 

"Турецький потік" - проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини з сусідніми країнами. Перша нитка газопроводу призначена для турецького ринку, друга - для країн Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної нитки - 15,75 мільярда кубометрів газу на рік. Проект газопроводу Росія анонсувала у 2014 році після відмови Євросоюзу на тлі кризи в Україні від газогону "Південний потік" до Болгарії дном Чорного моря. Будівництво "Турецького потоку" розпочалося у травні 2017 року. Будівництвом морської ділянки газопроводу опікується дочірня компанія "Газпрому".

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