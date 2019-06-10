 Забруднення Росі: запаси води на Київщині обмежені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2019

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Новини

Забруднення Росі: запаси води на Київщині обмежені

Водопостачання в Умані та Білій Церкві здійснюється з резервних резервуарів та завдяки підвезенню. Запаси обмежені.

Schweiz Abwasser-Kanal (Imago/Geisser)

В Україні через викид хімікатів у річку Рось припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, що забезпечує водою Білу Церкву та Умань, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у понеділок, 10 червня.

"О 23-ій годині 9 червня припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою місто Білу Церкву Київської області (209 тисяч жителів) і місті Умань Черкаської області (84 тисячі жителів)", - йдеться у зведенні ДСНС.

Станом на 7-му ранку 10 червня водопостачання в Умані здійснюється з резервних резервуарів. Запасу води вистачить на три доби.

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Через зупинення виробництва на заводі "Дніпроазот" в Україні виникла складна ситуація зі знезараженням питної води через дефіцит хлору. (14.07.2018)

Розташована на території, підконтрольній "ДНР", Донецька фільтрувальна станція призупинила роботу на п'ять днів через обстріли. Постачання питної води припинено до низки міст та селищ по обидва боку лінії розмежування. (18.04.2018)

У Білій Церкві створено запас на одну добу, подання води припинено. Населення забезпечують водою за рахунок підвозу та наявних бюветів.

У ДСНС запевнили, що здійснюється моніторинг якості води в місцях водозабору та водосховищах акваторії річки Рось.

Поліція відкрила провадження

Нагадаємо, 9 червня в селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області під час транспортування однієї тонни інсектициду "Нурал B" автомобіль перекинувся в притоку річки Рось. Внаслідок цього на території Погребищенського району загинула риба та інші водні тварини. За фактом забруднення річки Рось поліція відкрила кримінальне провадження.

Крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гербіцидів з території сільгосппідприємств у двох районах Вінницької області. Встановлено, що автомобіль з хімікатами скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої він з'їхав з проїжджої частини у водойму і перекинувся. Сталося займання автомобіля. Пізніше рятувальники підняли на поверхню автомобіль, який був без номерних знаків. Також було піднято з води каністри з хімічними речовинами.

Встановлено, що хімікати було викрадено з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів. Внаслідок займання автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами.  

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